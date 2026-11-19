Arap Birliği, ABD ve Barış Konseyi'ne Gazze'ye insani yardımların kısıtlamasız ulaşması için İsrail'e baskıyı artırma çağrısı yaptı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Arap Birliği, Gazze Şeridi'ne insani yardımların herhangi bir kısıtlama ve engel olmadan ulaştırılabilmesi için ABD ve Barış Konseyi'ne İsrail'e yönelik baskılarını artırma çağrısı yaptı.

Arap Birliği Daimi Temsilciler Konseyinin yazılı açıklamasında, insani yardımların ateşkes anlaşmasına göre ilk aşamadaki temel yükümlülükler arasında yer aldığı, acil ihtiyaçların karşılanmasının ise sonraki aşamalardaki ilerlemeye bağlanamayacağı vurgulandı.

Nasır hastanesi saldırısına kınama

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine İsrail'in düzenlediği saldırı kınandı. Hastalar ile sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırının, sağlık tesisleri ile personeline koruma sağlayan uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Reklam Reklam

Yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yönelik saldırılar da şiddetle kınanırken, bu eylemlerin ateşkesi ve Gazze'de sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğrattığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'e, sivilleri koruması ve insani yardımların Gazze'ye güvenli, yeterli ve kesintisiz biçimde ulaşmasını sağlaması çağrısı yapıldı.

Şiddetli soğuklar çocukların hayatını tehdit ediyor

Kış koşullarının etkisini artırmasıyla yerinden edilmiş ailelerin yaşam şartlarının daha da ağırlaştığına işaret edildi. Barınma malzemeleri ile tıbbi ekipman ve malzemelerin bölgeye girişindeki kısıtlamaların sürdüğü aktarıldı.

Reklam Reklam

Uygun barınak bulunmaması ile su, kanalizasyon ve sağlık hizmetlerindeki kötüleşmenin başta çocuklar ve bebekler olmak üzere tüm sivillerin yaşamını tehdit ettiği vurgulandı. Şiddetli soğuklar ve temel yaşam koşullarının yetersizliği nedeniyle çocukların hayatını kaybedebileceği uyarısı da yapıldı.

18 Ülkenin dışişleri bakanları saldırıyı kınamıştı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, 14 Kasım'da İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine yönelik saldırısına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlediği, hastalar ve sağlık personelinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan, sağlık tesisleri ile çalışanlarına özel koruma sağlayan uluslararası insancıl hukuku ihlal eden hava saldırısı en güçlü şekilde kınanmaktadır."

Reklam Reklam

Dünya

Venezuela ile ABD arasında 2005'te kesilen askeri işbirliği yeniden başladı

Dünya

Yemen'de Husiler Suudi Arabistan saldırılarında 11 sivilin öldüğünü duyurdu

Dünya

İngiltere hükümeti AB'li öğrencilerin üniversite ücretlerini azaltmayı planlıyor