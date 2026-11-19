Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından güney bölgesine fırlatılan füzenin engellendiğini duyurdu.
Husilerin güney bölgesini bir seyir füzesiyle hedef aldığını, Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada belirtti.
Seyir füzesi hava savunmasına takıldı
Maliki'nin kaydettiğine göre, Husiler tarafından güney bölgesine fırlatılan seyir füzesi hava savunma sistemlerince imha edildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, bundan kısa bir süre önce başkent Riyad ile Riyad'ın güneyindeki Suleyil ve Vadi Devasir kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurmuştu.
Koalisyon Yemen hükümetine destek veriyor
Yemen'de Eylül 2014'te İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaş yaşanıyor.
Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu destek veriyor.
Hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmaların son dönemde arttığı Yemen'de, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne süren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
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