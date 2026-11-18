İsrail'de muhalefet liderleri, Bennett'in Netanyahu ile görüşmesinin ardından Netanyahu'yu en kısa sürede görevden uzaklaştırma konusunda mutabık olduklarını Meclis'te açıkladı.

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İsrail'de "Değişim Bloğu" liderleri, mevcut hükümeti en kısa sürede görevden uzaklaştırma konusunda mutabık olduklarını duyurdu. Açıklama, Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett'in geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği 3 saatlik görüşmenin yol açtığı gerilimin ardından geldi.

Toplantının ardından ortak açıklama yayımlayan ve İsrail Meclisinde bir araya gelen muhalefet liderleri, yeni hükümetin kurulması için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirterek birlik mesajı verdi.

Öncelik ulusal acil durum hükümeti

Yashar, Beyahad, Demokratlar ve İsrail Evimiz partilerinin liderleri, Gadi Eisenkot başkanlığında ulusal acil durum hükümeti kurmanın ve Netanyahu'yu mümkün olan en kısa sürede görevden uzaklaştırmanın kendi öncelikleri olduğunu vurguladı.

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Bu hedef doğrultusunda eş güdüm içinde ve hızla hareket etmeyi sürdüreceklerini dile getiren liderler, "İçinde bulunduğumuz anın gerektirdiği şey budur." ifadesini kullandı.

Bennett'in birlik hükümeti iddiası

Muhalefet liderlerinin Meclisteki toplantısı, Bennett'in bloktaki müttefiklerine önceden haber vermeden Netanyahu ile bir araya gelmesinin ardından yapıldı.

Bennett'e yakın kaynaklar, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptıkları açıklamada Netanyahu ile 3 saat süren görüşmenin bir "güvenlik brifingi" olduğunu, Beyahad liderinin Netanyahu başkanlığındaki bir koalisyona diğer muhalefet partileri olmadan katılmasının söz konusu olmadığını savundu.

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Aynı haberde, Bennett'in muhalefet liderleriyle yaptığı toplantıda Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ni de kapsayan bir ulusal birlik hükümeti kurulması seçeneğinin sonuna kadar değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan Bennett'e yakın bir kaynak, "Bennett, bir birlik senaryosunun yalnızca dönüşümlü başbakanlık anlaşmasında ilk sıranın Eisenkot'ta olması durumunda geçerli olabileceğini belirtti. Bennett, bunu Gadi'ye ve tüm blok liderlerine iletti." ifadelerini kullandı.

Eisenkot, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın ise Netanyahu ile aynı hükümette yer almaya kesin olarak karşı çıktığı aktarıldı.

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Golan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Herkes içinde bulunduğumuz anın ciddiyetini ve hızla istikrarlı bir hükümet kurma ihtiyacını tam olarak anlıyor. Bunun ötesinde detay vermeyeceğim. Bu hassas bir görüşme." dedi.

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