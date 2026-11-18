Zeytin ağacı dikmekte olan Filistinli çiftçiler ve onlara destek veren yabancı aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin İzna beldesine bağlı Celatiye bölgesinde İsrail güçlerince uzaklaştırıldı.
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Zeytin ağacı dikmekte olan Filistinli çiftçiler ve onlara destek veren yabancı aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin İzna beldesine bağlı Celatiye bölgesinde İsrail güçlerince uzaklaştırıldı.
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