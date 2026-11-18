İran'dan ABD'ye uyarı: Muhtemel saldırıya daha şiddetli karşılık verilecek

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin bölgeye yeni bir uçak gemisi gönderdiğini belirterek, ABD güçlerinin tüm hareketlerini izlediklerini ve muhtemel yeni bir saldırıya "daha şiddetli" karşılık vereceklerini söyledi.