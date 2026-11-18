Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'nin de katıldığı 15. Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) Konferansı 16-18 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

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Türkiye’nin de katıldığı 15. Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) Konferansı, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlendi.

16-18 Kasım tarihlerinde Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, çeşitli ülkelerden polis akademileri ile güvenlik eğitimi kurumlarının temsilcileri ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı katıldı.

Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü (Lekhwiya) Komutanı Şeyh Halife bin Hamed Al Sani’nin himayesinde düzenlenen konferansın açılışına, Katar İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Abdulaziz bin Faysal Al Sani ile üst düzey yetkililer katıldı.

Eğitim sistemleri ve dijital dönüşüm ele alındı

Konferansta ele alınan konular arasında polis eğitim ve öğretim sistemlerinin geliştirilmesi, eğitim müfredatlarının güncellenmesi, güvenlik personelinin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve uluslararası kurumlar arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesi yer aldı.

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Oturumlarda dijital dönüşümün güvenlik kurumlarına etkileri de değerlendirildi; stratejik bilgi yönetimi, veri güvenliği, kurumsal bilgi paylaşımı ve yeni teknolojilerin polis eğitiminde kullanılması üzerinde duruldu.

INTERPA’nın 15. Genel Kurul Toplantısı ile 30. Yürütme Kurulu Toplantısı da konferans kapsamında gerçekleştirildi.

Üye kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması, kurumsal ortaklıkların geliştirilmesi ve polis personelinin eğitimine yönelik ortak çalışmaların güçlendirilmesi toplantılarda değerlendirildi.

Suçların niteliği değişti

Konferansı değerlendiren Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, teknolojinin gelişmesiyle suçların işlenme biçiminin değiştiğini belirterek, uluslararası polis teşkilatları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının zorunlu hale geldiğini söyledi.

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Balcı, INTERPA’nın polis eğitimi açısından önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, suçların artık tek bir ülkenin sınırları içerisinde işlenmediğine dikkati çekti.

Teknolojik gelişmelerin suçların niteliğini de değiştirdiğini kaydeden Balcı, "Suçlar artık teknolojinin, yapay zekanın ve büyük verinin gelişmesiyle uluslararası alanda işleniyor. Bu da uluslararası tecrübe paylaşımını zorunlu kılıyor." dedi.

Körfez ülkelerinden yoğun ilgi

Balcı, farklı ülkelerden polis akademilerinin bir araya gelmesinin önemine işaret ederek, konferansın ülkeler arasında bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağladığını belirtti.

Konferansın Katar’da düzenlenmesinin önemine değinen Balcı, organizasyona özellikle Körfez ülkelerinden yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Balcı, "Burada 28 ülkeden 75’in üzerinde katılımcı var. Özellikle Körfez ülkelerinden yoğun bir talep söz konusu." ifadelerini kullandı.

Üç gün süren toplantıların verimli geçtiğini dile getiren Balcı, katılımcı ülkelerin polis eğitimi ve güvenlik alanındaki deneyimlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Balcı, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin ve farklı ülkelerin güvenlik alanındaki tecrübelerinden yararlanılmasının polis eğitiminin geleceği açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Konferansın sonuç bildirisinde işbirliği ve kapasite geliştirme konuları yer aldı, teknoloji ve yapay zekanın suç üzerindeki etkisi ise masaya yatırıldı.

INTERPA’nın başkanlığını Polis Akademisi yürütüyor

Farklı ülkelerdeki polis akademileri arasında eğitim, araştırma ve mesleki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan INTERPA’nın kurucuları arasında Türkiye de bulunuyor.

Türkiye adına Polis Akademisi, 65 ülkeden 83 kurumun üye olduğu ve 2011’de kurulan INTERPA’nın başkanlığını kuruluşundan bu yana yürütüyor.

Birliğin 14. konferansına Kasım 2025’te Türkiye ev sahipliği yapmış, konferans Nevşehir’de düzenlenmişti. Birliğin 16. Toplantısının ise Vietnam’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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