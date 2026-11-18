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İrlanda’daki Shannon Havalimanı’na gizlice giren bir kişi, ABD ordusuna ait 60 milyon dolarlık askeri kargo uçağına kimyasal madde ve baltayla saldırarak zarar verdi.

Limerick kenti yakınlarındaki havalimanına gelen şahıs, gizlice aprona girdi.

İrlanda vatandaşı 48 yaşındaki Daithi O’Corrain, apronda bulunan ve ABD ordusuna bağlı Ulusal Hava Muhafızları’na ait C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının kilit mekanizmasını kırarak içeri girdi. Uçağa kimyasal maddeler ve baltayla zarar verdi.

ABD’li savcılar, 11 Nisan’daki saldırının ardından O’Corrain hakkında suç duyurusunda bulunarak iddianame hazırladı. Savcılar, O’Corrain hakkında kamu malına zarar verme suçlamasında bulundu.

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Bu suç için en fazla 10 yıl hapis cezası öngörülüyor. O’Corrain, şu anda İrlanda’da tutuklu bulunuyor ve henüz ABD’ye iade edilmedi.

Ajanlara göre eylem ulusal güvenliği tehlikeye attı

FBI ajanları, salı günü New York’ta savcılar tarafından kamuoyuna açıklanan iddianamede söz konusu eylemin ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savundu. Uçağın, ABD ordusuna ait bir görev kapsamında başka bir ülkeye giderken havalimanında park halinde olduğu belirtildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı: "O’Corrain, ABD askeri uçağını hedef alan kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdi. On milyonlarca dolarlık zarara yol açan bu saldırı, kritik askeri operasyonları da tehlikeye attı. O’Corrain daha sonra uçak içerisinde kablo demetlerini ve hidrolik hatları kesmek, sıvı oksijen hattını sıkıştırarak tahrip etmek, kokpitteki tüm göstergeleri parçalamak ve uçağın hava kanallarını delmek de dahil olmak üzere ağır hasara yol açtı"

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İddianamede, O’Corrain’ın alüminyum ve çeliği aşındırabilen bir madde olan galyumu kullandığı, uçağın dış gövdesini delmek için de balta kullandığı aktarıldı. Büyük bir patlamaya yol açabilecek bir hattı kesmekten kaçınarak eylemini dikkatlice planladığı da ifade edildi.

Barnacle'a göre aylarca hazırlık yapıldı

FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı James Barnacle Jr., olayın "anlık bir vandalizm eylemi olmadığını" belirtti. Barnacle, O’Corrain’ın uçağı aylarca araştırdığını, alet ve malzemeler temin ettiğini ve verebileceği zararı en üst düzeye çıkarmak için hazırlık yaptığını söyledi.

Shannon Havalimanı, ABD askeri personelinin kullandığı önemli merkezlerden biri olmasının yanı sıra sık sık savaş karşıtı protestolara da sahne oluyor. Havalimanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın eylül ayında İrlanda’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da kullanılmıştı.

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