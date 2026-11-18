Le Parisien gazetesinin haberine göre, Paris'i Val-de-Marne ilindeki Orly kentine bağlayan T9 numaralı tramvay hattını işleten Keolis firması, bu akşam hat üzerinde kaza meydana geldiğini açıkladı.
Thiais'te iki tramvay çarpıştı
Firmadan yapılan açıklamaya göre, iki tramvay yerel saatle 20.00 sularında, Val-de-Marne iline bağlı Thiais kentindeki Verdun-Hoche durağı noktasında T9 hattı üzerinde seyrederken çarpıştı.
İncelemeler, kazanın hangi koşullarda gerçekleştiğinin tespit edilmesi için devam ediyor.
Kazada 8 kişinin yaralandığını Paris İtfaiye Teşkilatı açıkladı.
Bu akşamki tüm seferler T9 hattında iptal edildi.
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