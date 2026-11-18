Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Paris'i Val-de-Marne ilindeki Orly kentine bağlayan T9 numaralı tramvay hattını işleten Keolis firması, bu akşam hat üzerinde kaza meydana geldiğini açıkladı.

Thiais'te iki tramvay çarpıştı

Firmadan yapılan açıklamaya göre, iki tramvay yerel saatle 20.00 sularında, Val-de-Marne iline bağlı Thiais kentindeki Verdun-Hoche durağı noktasında T9 hattı üzerinde seyrederken çarpıştı.

İncelemeler, kazanın hangi koşullarda gerçekleştiğinin tespit edilmesi için devam ediyor.

Kazada 8 kişinin yaralandığını Paris İtfaiye Teşkilatı açıkladı.

Bu akşamki tüm seferler T9 hattında iptal edildi.

Reklam Reklam

Dünya

Katar’da düzenlenen 15. INTERPA Konferansı’na Türkiye de katıldı

Ekonomi

Waymo’dan sürücüsüz taksilere otoyol freni: Seferler geçici olarak durduruldu

Dünya

İrlanda’da ABD’nin askeri kargo uçağına baltalı saldırı: 60 milyon dolarlık uçak hedefte