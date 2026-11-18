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Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki satışlar, yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri ve Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verilerinin öncesinde karışık seyrediyor.

Stoxx Europe 600 yatay seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi saat 11.25 itibarıyla yatay seyirle 650,62 puandan işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 10.655,48 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 26.135,64 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,14 artışla 50.918,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.216,49 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 19.823,06 puanda yer alıyor.

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Nvidia sonuçları ve fed tutanakları

Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin iyimser öngörülerinin desteğiyle ortaya çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa piyasalarında ise teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri etkili oluyor. Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcılarca yakından takip edilecek.

ASML ve Deutsche Bank hisselerinde düşüş

Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML'nin hisseleri, çip tarafında talep kısılması oluşabileceği endişeleriyle yüzde 5,3 düşerken, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla sızdırılmış belge, bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını ve denetim zafiyetlerini ortaya koydu.

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Bu haberlerin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 6 geriledi.

Lagarde zirveye katılacak, bakanlar Ukrayna'yı ele aldı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'de düzenlenen ve iş, finans ile siyaset konularının konuşulduğu DealBook Zirvesi'ne katılacak.

Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları ise Ukrayna'ya askeri ve mali desteği, transatlantik savunma işbirliğini ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu ele aldı.

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, bakanları sahadaki son gelişmeler ve ülkesinin başta hava savunması olmak üzere en acil ihtiyaçları konusunda bilgilendirdi. Bakanlar, Ukrayna'ya AB düzeyinde ve ikili düzeyde sağlanabilecek askeri yardım ve mali destek seçeneklerini değerlendirdi.

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