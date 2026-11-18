Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen'de düzenlenen APEC CEO Zirvesi'nde tek taraflılık ve korumacılığa karşı çok taraflı ticaret sisteminin korunmasını ve açık iş birliğinin güçlendirilmesini…

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Şi, tek taraflılık ve korumacılığa karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) merkezli çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve Asya-Pasifik'te açık iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Küresel ticaret zorluklara rağmen büyüyor

Çin'in 3'üncü kez ev sahipliği yaptığı APEC kapsamında düzenlenen zirvede iş dünyası ve hükümet temsilcilerine hitap eden Şi, küresel büyümenin ivme kaybettiği, tek taraflılık ve korumacılığın yükselişte olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

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Buna karşın küresel ticaretin zorluklara göğüs gererek büyümeyi sürdürdüğünü, gelişmekte olan teknolojilerde ise her zamankinden hızlı atılımlar yapıldığını ve bunun küresel kalkınma üzerinde derin bir etki oluşturduğunu ifade etti.

Küreselleşme dalgasının ortasında doğan APEC'in Asya-Pasifik'in zamana ayak uydurmasını sağladığını dile getiren Şi, dışa açılma ve iş birliği köprüleri kurmanın bölgede refahın anahtarı olduğunu vurguladı.

Şi, "Tarih bize kapıları açmanın ilerleme getirdiğini, kapıları kapamanın ise birilerini geride bıraktığını gösterdi." dedi.

DHA Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen'de düzenlenen APEC CEO Zirvesi'nde kürsüden konuşarak çok taraflı ticaret çağrısı yaptı

DTÖ merkezli sistem korunmalı

Şi, çok taraflı ticaret sisteminin korunması gerektiğini belirterek, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) merkezli, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla korumalı, serbest ve açık ticaret ile yatırımı desteklemeli, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı ve kesintisiz tutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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Asya-Pasifik'te ortak refah için barış ve istikrarın korunması, bölgede açık iş birliğinin güçlendirilerek karşılıklı açılım köprülerinin kurulması gerektiğini söyleyen Şi, şöyle devam etti: "Dış koşullar ne kadar karmaşık hale gelirse gelsin, savaş sonrası uluslararası düzeni korumalı, eşitlik temelinde ve düzen için çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ve herkese faydalı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve istişare ile çözmek, zorlukların üzerinden dayanışma ve işbirliğiyle gelmek, her zamankinden fazla önem taşıyor."

Serbest ticaret bölgesi hedefi

Şi, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi hedefine doğru ilerlenmesini, çok boyutlu bir bağlantısallık ağının kurulmasını ve ticaretin dijital dönüşümü, sınır aşırı e-ticaret ile akıllı gümrükler gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini istedi.

Sanayi ve tedarik zincirlerinde uluslararası iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini, bunun daha ileri bir ekonomik entegrasyonun yolunu açacağını söyleyen Şi, dijital ekonomi, yapay zeka ve yeşil dönüşüm alanlarında da iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Çin'in Dünya Körfez Bölgeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasını desteklediğini de kaydetti.

DHA Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen'de düzenlenen APEC CEO Zirvesi'nde açılış konuşmasını kürsüden yapıyor.

Ekonomi ilk üç çeyrekte yüzde 4,6 büyüdü

Şi, bu yılın Çin'in 15'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın başlangıcı olduğunu, ülke ekonomisinin de yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğünü aktardı.

Küresel iş dünyasına devasa bir açık pazar ve inovasyon odaklı kalkınma fırsatları sunmayı sürdüreceklerini belirten Şi, DTÖ üyeliğinin 25'inci yılında da kurallara bağlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Tek taraflılık ve korumacılığa karşı durarak Kuşak ve Yol iş birliğine kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Şi, gümrük tarifelerinin düşürülmesinin yanı sıra imalat sektörüne tam erişim sağlayacaklarını ve hizmet sektöründeki dışa açılmayı istikrarlı şekilde genişleteceklerini sözlerine ekledi.

Zirve 17-19 Kasım'da düzenleniyor

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde 17-19 Kasım tarihlerinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında yapmıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay'da, 2014'te ise Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

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