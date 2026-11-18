Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı üçlü görüşmeden önemli sonuçlar beklediğini söyledi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmeden önemli sonuçlar beklediğini bildirdi.

Putin, APEC Forumu'nun 33. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunuyor ve zirve çerçevesinde düzenlenen APEC İş Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Asya-Pasifik küresel ekonominin merkezi

Küresel ekonomideki ağırlığın Asya-Pasifik bölgesine kaydığını belirten Putin, bölgenin dünya ekonomisinin merkezi ve en önemli sanayi ve teknoloji üssü haline geldiğini vurguladı.

Reklam Reklam

APEC ülkelerinin küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 60'ından fazlasını ve dünya mal ticaretinin yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkati çeken Putin, gelişmekte olan Asya ülkelerinin küresel ekonomide giderek daha fazla söz sahibi olduğunu ifade etti.

Putin, şu ifadeleri kullandı: "Gelişmekte olan Asya ülkeleri küresel ekonomide giderek daha fazla söz sahibi oldu. Bazı ülkeler ekonomik büyüme kaydeden rakiplerini engellemeye çalışıyor ancak yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve ihracat kısıtlamaları ülkelerin ekonomik gelişimini tamamen durduramıyor"

DHA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen şehrindeki APEC CEO Zirvesi'nde konuşurken Trump ve Şi Cinping ile yapılacak üçlü görüşmeden önemli faydalar beklediğini söyledi.

Yaptırımlara rağmen büyüme sürüyor

Rusya'nın da kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Putin, "Son üç yılda Rusya'nın GSYH'si yüzde 10'dan fazla arttı ve büyümeye devam ediyor." dedi.

Reklam Reklam

Rusya'nın ihracatında dolar ve avronun payı 2021'de yüzde 85 seviyesindeyken bugün yüzde 9'a geriledi; Putin, ülkesinin uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlayan alternatif finansal mekanizmalar geliştirdiğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesinin ekonomik sonuçlarına da değinen Putin, Avrupa'nın "sanayi potansiyelini ve uluslararası rekabet gücünü" kaybettiğini söyledi.

Rusya'nın Asya-Pasifik ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin güçlendiğini anlatan Putin, bölgenin Rusya'nın toplam dış ticaretindeki payının 2014'te yüzde 25'in üzerindeyken bugün yüzde 53'e ulaştığını bildirdi.

Uzak Doğu ve Arktik için yeni teşvik sistemi

Bölge ülkeleriyle ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini vurgulayan Putin, Trans Sibirya ve Baykal-Amur demir yollarının modernizasyonuna, Pasifik limanlarının kapasitesinin artırılmasına ve Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Putin, Rusya'nın dijital teknolojiler, yapay zeka ve finansal hizmetlerde de önemli ilerleme kaydettiğinin altını çizerek, bu alanlardaki teknolojilerini ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik bölgelerinde yatırımları destekleyecek yeni bir teşvik sistemi 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek; Putin, bu bölgelerde insansız hava araçları, endüstriyel robotlar ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için özel düzenlemeler uygulanacağını bildirdi.

Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını genişlettiğini anlatan Putin, Endonezya ile anlaşmanın gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini, Hindistan ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Üçlü görüşmeden beklentiler

Uluslararası ekonomik ilişkilerde işbirliğinin önemine işaret eden Putin, küresel ekonomideki parçalanma ve artan askeri ve siyasi riskler karşısında ülkelerin diyaloğa öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

APEC'in ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili anlaşmazlıkların çözümü için önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Putin, "Bu nedenle APEC Zirvesi kapsamında yapılması planlanan Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki üçlü görüşmenin de önemli faydalar sağlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Putin, uluslararası anlaşmazlıkların karşılıklı çıkarların gözetilmesi ve uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın 2035'te APEC dönem başkanlığını üstlenmek için başvuruda bulunduğunu da açıklayan Putin, başvurunun diğer üyeler tarafından desteklenmesini beklediklerini söyledi.

Dünya

Husiler'in Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine ateşlediği seyir füzesi imha edildi

Dünya

Rubio’dan siber saldırı iddialarına ilişkin açıklama: Henüz somut kanıt yok

Dünya

Atina'da Politeknik ayaklanmasının 53. yıl dönümünde yaklaşık 40 bin kişi yürüdü