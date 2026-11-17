Rusya'nın Kemerovo bölgesinde askeri kargo uçağı düştü. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Antonov An-12BK tipi orta menzilli nakliye uçağı, Yagunovo köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.
Yerel medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre, uçak havadayken alev aldı. Görgü tanıklarının anlatımlarında uçağın yere çakılmadan önce neredeyse dikey şekilde alçaldığı ve tamamen alevler içinde olduğu belirtildi.
"Hepsi yaşamını yitirdi"
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı uçuş gerçekleştiren An-12 tipi askeri nakliye uçağının Kemerovo bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçağın ıssız bir bölgeye düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Uçakta mürettebatla birlikte 19 kişi bulunuyordu. Hepsi yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.
Kazanın ilk belirlemelere göre teknik arızadan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, olayın araştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
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