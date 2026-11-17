ABD Başkanı Donald Trump, Manila'daki Quad Liderler Zirvesi'nin ardından Ukrayna savaşını bitirmek için Şi Cinping ve Vladimir Putin'e baskı yapacağını açıkladı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ukrayna Savaşı'nı bitirmeleri için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapacağını ABD Başkanı Donald Trump bildirdi.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'nde Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi.

Gelecek yıl ilk kez Quad İş Dünyası Liderleri Forumu'nun düzenleneceğini belirten Trump, Quad ülkeleri arasındaki iş birliğinin ilerlediğini söyledi.

Reklam Reklam

Trump APEC'te Şi ve Putin ile görüşecek

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydeden Trump, “Şi ve Putin'e Ukrayna savaşını bitirmeye yardım etmeleri için baskı yapacağım. İmkan olursa Putin ile ikili görüşme yapabilirim” ifadesini kullandı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin olarak “Katılmak isterdi. Bakalım ne olacak” diye konuştu.

İran ile ilgili de açıklamada bulunan Trump, “İran konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yüzden nükleer silaha sahip olamayacaklar” değerlendirmesini yaptı.

Reklam Reklam

DHA ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'nde Ukrayna Savaşı'nı bitirmeleri için Şi Cinping ve Putin'e baskı yapacağını bildirdi.

Dünya

AB’den Temu’ya ürün güvenliği uyarısı: Yasa dışı satışları engellemede yetersizlik suçlaması

Dünya

Lübnan’ın güneyinde ateşkes ihlali iddiası: İsrail ordusundan topçu bombardımanı

Dünya

Bahreyn'de 69 kişiye hapis cezası: İran Devrim Muhafızları'ndan uyarı