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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Bahreyn'de çoğu din adamı 69 kişi hakkında verilen hapis cezalarının ardından Bahreyn'i uyardı.

Muhibbi, ülkenin hatalarına devam etmesi halinde tehlikeye düşeceğini söyledi.

Uyarı, Muhibbi'nin ABD merkezli X platformundaki hesabından yapıldı.

Muhibbi, Bahreyn'in "İran’a yönelik saldırılarda işbirliği yapmak, ABD’nin güvenlik balonu içinde yaşamak ve Şii din adamlarının özel hayatına saldırmak" şeklinde üç hata yaptığını öne sürdü.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin söz konusu üç hatayı sürdürmesi halinde Bahreyn'i yeni güvenlik düzeninde tehlikeye atacağını da dile getirdi.

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64 Kişiye müebbet, 5 kişiye 15 yıl hapis

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiyi 16 Kasım'da müebbet, 5 kişiyi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Hapse mahkum edilenler arasında ülkenin en yüksek Şii merci Ayetullah İsa Kasım'ın da bulunduğu, bu kişilerden 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise onlarla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

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