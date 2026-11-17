İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde topçu saldırılarını sürdürdü

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Lübnan'ın güneyindeki bölgeler, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun topçu saldırılarına hedef oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesinde Haris ve Hadasa beldeleri arasındaki Ariş bölgesi İsrail topçuları tarafından yoğun şekilde hedef alındı.

Sur'da topçu saldırısı, Beyrut'ta insansız hava aracı

Sur kentindeki Suluki Vadisi ile Şakra ve Kabriha beldelerinin çevresindeki dağlık alanlara da sabah erken saatlerde İsrail ordusu topçu saldırıları düzenledi.

Başkent Beyrut'un semalarında ise İsrail'e ait bir insansız hava aracı alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail 2 Mart'ta hava saldırılarını başlatmıştı

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Ülkede yerinden edilenlerin sayısının saldırılarla birlikte 1 milyonu aştığını Lübnan hükümeti açıklamıştı.

17 Nisan'da yürürlüğe giren Lübnan-İsrail ateşkesi daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini 12 Ekim'deki son açıklamasında bildirmişti.

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Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda, iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Buna karşın İsrail, varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

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