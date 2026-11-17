KKTC'de 6 Aralık seçimleri için 227 bin 642 kayıtlı seçmen oy kullanacak; YSK Başkanı Bertan Özerdağ, 998 sandık kurulacağını açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 Aralık 2026'da yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 227 bin 642 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Altı ilçede 998 sandık kurulacak, milletvekilliği için de 407 aday yarışacak.

Oy verme saat 08.00'de başlayacak

Seçimlere ilişkin kesinleşen seçmen ve aday sayılarını, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ açıkladı.

Ülke genelinde 227 bin 642 kayıtlı seçmen bulunduğunu belirten Özerdağ, seçimlerde 998 sandık kurulacağını söyledi.

Saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemlerinin 18.00'de sona ereceğini bildiren Özerdağ, sandık kurullarında 2 bin 994 kişinin görev yapacağını, Yüksek Mahkeme Bilgi İşlem Merkezi'nde 424 personelin çalışacağını ve her sandıkta bir polis olmak üzere toplam 998 polisin görev alacağını kaydetti.

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En fazla seçmen Lefkoşa'da

Özerdağ'ın açıkladığı verilere göre 227 bin 642 kayıtlı seçmenin dağılımı şöyle: Lefkoşa'da 72 bin 984, Gazimağusa'da 56 bin 53, Girne'de 53 bin 381, İskele'de 22 bin 463, Güzelyurt'ta 15 bin 450 ve Lefke'de 7 bin 311 seçmen bulunuyor.

Lefkoşa'da 323, Gazimağusa'da 249, Girne'de 217, İskele'de 108, Güzelyurt'ta 66 ve Lefke'de 35 sandık kurulacak.

Milletvekilliği için 407 aday yarışacak

Özerdağ'a göre Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için toplam 407 aday seçmen karşısına çıkacak; milletvekilliği seçiminde 8 siyasi parti ile 7 bağımsız aday yarışacak.

Adayların 142'sinin kadın olduğu bildirildi.

17 belediyede belediye başkanlığı için 50 aday, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde yarışacak.

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanlığına tek aday olan Hamit Bakırcı seçilmiş sayıldığı için bu belediyede başkanlık seçimi yapılmayacak.

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Özerdağ'ın aktardığına göre belediye meclis üyeliği için 18 belediyede toplam 985 aday, 173 muhtarlık için 506 aday, ihtiyar heyeti üyelikleri için ise bin 48 aday seçimlerde yer alacak.

Özerdağ, seçmenlerin "mühür" veya "mühür-tercih" yöntemlerinden birini kullanabileceğini, milletvekilliği seçimlerinde ise karma oy yönteminin uygulanmayacağını ifade etti.

Milletvekilliği ve yerel seçimler için ayrı sandıklar kurulmayacak.

Özerdağ, seçmenlere oy kullanacakları seçim türlerine göre pusulaların verileceğini, sandıklardan gelen sonuçların öncelikle milletvekilliği seçimi için işleneceğini, diğer seçim sonuçlarının ise YSK'ya ulaştıkça kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Özerdağ, vatandaşları seçimlere katılarak oy kullanmaya çağırdı.

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