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İki yeni araştırmanın Almanya'da ortaya koyduğuna göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı meslek hayatları boyunca iş yerinde ayrımcılığa maruz kaldı.

Almanya Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin yaptırdığı araştırmalarda ankete katılan çalışanların yüzde 27,4'ü, ruhsal bir hastalığa sahip olduğunu veya geçmişte bu tür bir hastalık yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 8 bin çalışan ankete katıldı

Bu alanda bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma olma özelliği taşıyan temsili ankete yaklaşık 8 bin çalışan katıldı.

Ruhsal hastalığı bulunan çalışanların yüzde 46,6'sı, iş performanslarının daha düşük değerlendirildiğini veya küçümsendiğini ifade etti.

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Katılımcıların yüzde 44,6'sı saygısız veya uygunsuz muameleye maruz kaldığını, yüzde 31,7'si ise iş yerinde mobbing yaşadığını bildirdi.

Göçmen geçmişine sahip çalışanlarda yüzde 41,3 olarak kaydedilen bu oran, erkeklerde yüzde 39,7, kadınlarda ise yüzde 39 oldu.

Yüzde 42,3'lük katılımcı kesimi, ayrımcılık yaşadıktan sonra yeniden hastalandığını ve bir süre işinden uzak kaldığını söyledi. Yüzde 39,5'i ise yaşadığı ayrımcılık nedeniyle işi bıraktığını bildirdi.

Ataman'dan farkındalık çağrısı

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, araştırmaların psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilerin iş yerinde ayrımcılığa uğrama riskinin çok yüksek olduğunu ilk kez ortaya koyduğunu belirtti.

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Ataman, çalışanların psikolojik rahatsızlıkları hakkında iş yerinde konuşmaktan korkmak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunan çalışanların dezavantajlı duruma düşürülmesi yerine işverenlerce desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ataman, farkındalığın artırılması, ayrımcılığa karşı net bir tutum sergilenmesi ve çalışanların hastalıklarını gizlemek zorunda kalmayacağı bir kurum kültürünün oluşturulması çağrısında bulundu.

Brussig kesişimselliği anlattı

Duisburg-Essen Üniversitesi Çalışma ve Yeterlilik Enstitüsünden Prof. Dr. Martin Brussig ise değerlendirmelerinde şunları söyledi:

"Anketimizde temsil edilebilirlik konusunda çaba sarf ettik. Sonuçları raporlarken bu bağlamda göçmen kökenli olma durumu da rol oynadı. İkincisi ise psikolojik sorunları olan ve göçmen kökenli çalışanların, göçmen kökenli olmayanlara kıyasla ayrımcılık deneyimlerini daha sık bildirdikleri bir gerçek. Ayrımcılık araştırmalarında buna “kesişimsellik” diyoruz. Bu terim, ayrımcılık riskini artıran birden fazla özelliğin bir araya gelmesi durumunda, ayrımcılık sıklığının da gerçekten arttığını ifade eder. Böyle söylenebilir."

Çalışanlar hangi önlemleri istiyor?

Araştırmada ayrımcılığa maruz kalan çalışanların yüzde 85'i, kronik psikolojik rahatsızlığın hukuken tanınmış engellilik durumlarıyla eşit statüye getirilmesini istedi.

Katılımcıların yüzde 81,7'si ise çalışma saatlerinde, molalarda ve evden çalışmada daha fazla esneklik sağlanmasını yararlı buldu.

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