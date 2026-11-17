Bölge ülkelerinin petrol krizleriyle başa çıkabilmesi amacıyla Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) benzeri bir Asya enerji ajansı önerisinde bulundu.
Takaiçi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen bir toplantıda konuştu.
Takaiçi: Bunu, IEA'nın Asya versiyonu olarak konumlandırmak istiyoruz
Takaiçi, "Bunu, IEA'nın Asya versiyonu olarak konumlandırmak istiyoruz." dedi.
Japonya Başbakanı ayrıca, bölgenin petrol stoklanması konusunda işbirliği yapması ve Güneydoğu Asya için ortak bir rezerv sistemi kurulması gerektiğini belirtti.
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