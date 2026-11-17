Özbekistan, Aral Gölü'nün kuruması yüzünden ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıya olan Karakalpakistan Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için kapsamlı yatırım, finansman ve çevre projelerine hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 5 Kasım'da imzaladığı karar 7 Kasım'da yürürlüğe girdi. Ülkenin kuzeybatısındaki Karakalpakistan'a 2027'de çekilecek yatırımların iki katına çıkarılarak 5 milyar dolara ulaştırılması, bölgeden yapılacak ihracatın ise 550 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

2027 İçin büyüme oranları öngörülüyor

Karara göre bölge ekonomisinin 2027'de yüzde 8, sanayi üretiminin yüzde 7, hizmetler sektörünün yüzde 17, tarımın yüzde 5 ve inşaat sektörünün yüzde 13 büyümesi öngörülüyor. Düşük gelirli 125 bin ailede yaşayan 513 bin kişinin daha yüksek gelir sağlayan işlerde istihdam edilmesi de planlanıyor.

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Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesi için 2027-2030 döneminde Özbekistan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Fonu kaynaklarından ticari bankalara 100 milyon dolar karşılığı ulusal para cinsinden finansman sağlanacak. Bankalar bu kaynakla girişimcilere iki yıl anapara ödemesiz dönem ve 7 yıla kadar vadeyle yıllık yüzde 14 faizli kredi kullandırabilecek.

Özel okul öncesi eğitim kurumu açacak girişimciler için 5 yıl ödemesiz dönemli, yıllık yüzde 7 faizli ve 15 yıl vadeli kredi verilmesi öngörülüyor.

Nukus'ta yeni yerleşim alanı planlanıyor

Kararla Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta 270 hektarlık alanda, 50 bin kişinin yaşayabileceği "Nukus City" adlı yeni bir yerleşim alanı kurulması planlanıyor. Projede enerji tasarruflu konutlar, iş merkezleri, oteller, parklar ve sosyal tesisler yer alacak; akıllı şehir uygulamalarından yararlanılması hedefleniyor. Nukus'ta 20 katlı modern bir iş merkezinin inşa edilmesi de öngörülüyor.

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Karar, Karakalpakistan'ın dijital ekonomideki payının artırılmasını da hedefliyor. Merkezi Nukus şehri ve çevresindeki üç ilçede bulut teknolojileri ile yapay zeka alanlarındaki yatırımların ve hizmet ihracatının 2030'a kadar 600 milyon dolara ulaştırılması amaçlanıyor. 20 bin gencin bilişim teknolojileri ve lojistik alanlarında eğitilmesi, yeni işletmelerin kurulması ve istihdam olanaklarının artırılması öngörülüyor.

Aral bölgesinde ağaçlandırma başlatılacak

Bir zamanlar dünyanın en büyük göllerinden biri olan Aral Gölü'nün büyük ölçüde kuruması, Karakalpakistan'da ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtı. Gölün kuruyan tabanından rüzgarlarla taşınan tuzlu ve zararlı tozlar bölge halkının sağlığını, tarımsal üretimi ve doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Su kıtlığı ve çölleşme de bölgenin başlıca sorunları arasında bulunuyor.

Yeni karar kapsamında Aral bölgesinde 50 bin hektarlık alanda, 1 Nisan 2027'den itibaren aşamalı ağaçlandırma çalışmaları başlatılacak. Projede uluslararası karbon kredisi piyasasına yönelik çalışmalar yürütülmesi ve Japonya, Güney Kore, ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerden ortakların projeye dahil edilmesi hedefleniyor.

2030 yılı sonuna kadar 100 bin hektar meranın, çöl koşullarına dayanıklı bitki tohumlarının insansız hava araçlarıyla ekilmesi yoluyla iyileştirilmesi planlanıyor. Tarımsal üretimin artırılması için çöl bölgelerinde 20 bin hektarda yem bitkileri yetiştirilmesi, Bozatau ilçesinde ise 7 bin 500 hektar arazinin tarımsal kullanıma kazandırılması öngörülüyor. Bu projeler için 2027'de 8 milyon dolar kaynak ayrılması planlanıyor.

Kadirov: Karakalpakistan'ın kalkınması çevre sorunlarının çözümünden bağımsız düşünülemez

Çevre uzmanı Ruslan Kadirov, Aral Gölü'nün kurumasının yalnızca çevresel değil, ekonomik, sosyal ve insani boyutları olan büyük bir kalkınma sorununa dönüştüğünü belirtti. Kuruyan göl tabanından yayılan zararlı tozların halk sağlığını tehdit ettiğini, toprakların verimsizleşmesinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyleyen Kadirov, ekonomik imkanların sınırlı kalmasının özellikle kadınların ve gençlerin geleceğini etkilediğini kaydetti.

Bölgenin sürdürülebilir kalkınması için çevre koruma çalışmalarının sağlık, eğitim, temiz içme suyuna erişim ve istihdam politikalarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Mirziyoyev'in imzaladığı kararın bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kadirov, yatırımların yeni iş imkanlarının oluşturulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Kadirov, "Karakalpakistan'ın kalkınması çevre sorunlarının çözümünden bağımsız düşünülemez. Bölgenin geleceği, doğanın korunmasıyla ekonomik ve sosyal imkanların birlikte geliştirilmesine bağlıdır." dedi.