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Trump Putin ve Şi ile masaya oturuyor: Gündem belli oldu

19:35, 16/11/2026, Pazartesi
AADHAIHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki APEC Zirvesi kapsamında Şi Cinping ve Vladimir Putin ile nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konularını görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmelerde İran, nükleer silahsızlanma, Ukrayna savaşı ve ticareti ele alacaklarını açıkladı. Putin'in savaşta geri adım attığını savunan Trump, Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini öne sürdü. Kim Jong-un ile görüşme ihtimalini de gündeme getiren Trump, Meksika'yı göçmenler konusunda tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede İran, nükleer silahsızlanma, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ekonomi ve ticaret başlıklarını ele alacaklarını bildirdi.

Trump, Filipinler ve Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'de üçlü görüşme gündemde

Trump, Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini söyledi.

Üçlü görüşmeye işaret eden Trump, "Nükleer silahlardan arındırma konusunu ele alacağız. Bu zor bir konu çünkü hiçbirimiz nükleer silahlarımızdan tamamen vazgeçeceğimizi kolay kolay söyleyemeyiz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Diğer iki liderle İran'dan ve Ukrayna'dan da bahsedeceklerini dile getiren Trump, Ukrayna'nın savaşı "kaybettiğini" Rusya'nın ise "ayda 25 bin asker kaybettiğini" belirtti.

DHA

Kim Jong-un ile görüşme ihtimali

Çin ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme ihtimaline de değinen Trump, "Belki Kim Jong-un ile de bir araya gelebiliriz, gayet iyi olacak. Pek çok şeyi başarma şansımız var." diye konuştu.

Aralıkta Miami'de yapılacak G20 zirvesi gibi yakın zamanda "çok sayıda kritik toplantı bulunduğuna" dikkati çeken Trump'a Çin'le ilişkiler de soruldu.

Trump, "Çin, bizimle oyunlar oynuyor, biz de Çin’le oynuyoruz. Ancak ülkemiz, askeri açıdan her zamankinden daha güçlü." yanıtını verdi.

Trump, Putin'in geri adım attığını düşünüyor

Trump, Putin'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumuna da değindi. Rus liderin "geri adım attığı düşüncesini" paylaştı.

Trump şöyle devam etti: "Bence zaten biraz geri adım atıyor. Daha sert bir tutum da sergilenebilirdi aslında çok daha sert olabilirdi. Açıkçası, geri adım attığını düşünüyorum. Ayrıca bu meselenin artık sona ermesini istediğini sanıyorum."

Starlink ve göçmen kafileleri soruldu

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu sistemlerinin Ukrayna'ya sağladığı internette hâlâ neden kısıtlama yaptığı soruldu. Trump, "Ben böyle bir şey duymadım." dedi.

Meksika ve Honduras gibi ülkelerden ABD'ye doğru yeniden göçmen kafilelerinin yola çıktığı hatırlatılan Trump, "Meksika onları durduracak. Bildiğiniz üzere, bize durduracaklarını söylemişlerdi. Eğer onları durdurmazlarsa, Meksika'ya ağır gümrük vergileri uygulayacağız." ifadesini kullandı.


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Başlıklar :donald trumpşi cinpingvladimir putinapec liderler zirvesi
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Trump Putin ve Şi ile masaya oturuyor: Gündem belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki APEC Zirvesi kapsamında Şi Cinping ve Vladimir Putin ile nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konularını görüşeceğini açıkladı.
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