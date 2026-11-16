Kremlin'den Ukrayna için net mesaj: Geçici ateşkes değil yıllarca sürecek barış istiyoruz

16/11/2026, Pazartesi15:55
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu16 Kasım 2026 15:45 PazartesiSON DAKİKA
Şimdi paraya para demiyor: Kırmızı altının gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyor16 Kasım 2026 15:30 PazartesiSON DAKİKA
Galatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti: İşte yeni adres16 Kasım 2026 15:26 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31, organizasyon ve katılım açısından en başarılı COP olarak kayıtlara geçti16 Kasım 2026 15:02 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tüm gençlerine aynı nazarla bakıyoruz16 Kasım 2026 14:57 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtuŞimdi paraya para demiyor: Kırmızı altının gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyorGalatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti: İşte yeni adresCumhurbaşkanı Erdoğan: COP31, organizasyon ve katılım açısından en başarılı COP olarak kayıtlara geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tüm gençlerine aynı nazarla bakıyoruz

Kremlin'den Ukrayna için net mesaj: Geçici ateşkes değil yıllarca sürecek barış istiyoruz

15:44, 16/11/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da geçici bir ateşkes yerine yüzyıllarca sürecek kalıcı bir barış hedeflediklerini belirterek özel askeri operasyonun bu amaçla devam ettiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna'da geçici ateşkes yerine yıllarca sürecek barış istiyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu. Barışın sağlanmasına yönelik sürecin karmaşık ve uzun sürebileceğini belirten Peskov, “Ukrayna'da geçici ateşkes değil, yıllarca hatta yüzyıllarca sürecek barış istiyoruz. Bu nedenle özel askeri operasyon devam ediyor. Müzakere süreci ise bizi bu barışa götürmesi gereken bir süreç" ifadelerini kullandı.

Peskov, Avrupalıların da müzakere sürecine dahil olması ihtimalinin gündeme geldiğini söyleyerek, “Ancak Avrupalıların ne istediğini anlamamız lazım. Tutumlarının barış sürecine ne ölçüde katkı sağlayabileceğini görmek istiyoruz. Avrupa'dan gelen açıklamalar barış sürecine katkı sunma konusunda istekli değil. Fakat yine de bekleyip göreceğiz” diye konuştu.



Dünya
Trump-Putin-Şi ilk kez aynı masaya oturacak: İşte 3 liderin 3 gündem maddesi
Dünya
Putin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü
Dünya
Kremlin duyurdu: Putin Şi ve Trump 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacak

Başlıklar :dmitriy peskovkremlinpeskovukrayna
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Kremlin'den Ukrayna için net mesaj: Geçici ateşkes değil yıllarca sürecek barış istiyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da geçici bir ateşkes yerine yüzyıllarca sürecek kalıcı bir barış hedeflediklerini belirterek özel askeri operasyonun bu amaçla devam ettiğini vurguladı.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet