Kremlin'den Ukrayna için net mesaj: Geçici ateşkes değil yıllarca sürecek barış istiyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'da geçici bir ateşkes yerine yüzyıllarca sürecek kalıcı bir barış hedeflediklerini belirterek özel askeri operasyonun bu amaçla devam ettiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu. Barışın sağlanmasına yönelik sürecin karmaşık ve uzun sürebileceğini belirten Peskov, “Ukrayna'da geçici ateşkes değil, yıllarca hatta yüzyıllarca sürecek barış istiyoruz. Bu nedenle özel askeri operasyon devam ediyor. Müzakere süreci ise bizi bu barışa götürmesi gereken bir süreç" ifadelerini kullandı.

Peskov, Avrupalıların da müzakere sürecine dahil olması ihtimalinin gündeme geldiğini söyleyerek, “Ancak Avrupalıların ne istediğini anlamamız lazım. Tutumlarının barış sürecine ne ölçüde katkı sağlayabileceğini görmek istiyoruz. Avrupa'dan gelen açıklamalar barış sürecine katkı sunma konusunda istekli değil. Fakat yine de bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

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