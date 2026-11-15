Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağını bildirdi. Peskov, açıklamayı Rus haber ajansı TASS'a yaptı.

Putin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacağını söyleyen Peskov, üç lider arasında görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını belirtti. Peskov, "Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan ilk üçlü görüşme duyurusu

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın gelecek hafta önce Filipinler'e, ardından Çin'e gideceğini duyurdu. Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti, ziyaretin ikinci durağı olacak.

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Wales, Trump'ın APEC Zirvesi marjında perşembe günü Şi ve Putin ile üç ülke arasında liderler düzeyinde ilk kez yapılacak üçlü görüşmeyi yapacağını bildirdi. Görüşmenin 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Trump'ın perşembe öğleden sonra Şi ile ikili çalışma yemeği ve görüşme de yapacağı kaydedildi. Bu, Trump'ın geçen yıl yeniden göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki dördüncü görüşme olacak. Putin ile ise ayrı bir baş başa görüşme planlanmadığı aktarıldı.

DHA

Trump'ın dört günlük Asya programı

Trump, 16 Kasım Pazartesi günü Filipinler'i de kapsayan 4 günlük bir Asya gezisine çıkacak. 17 Kasım Salı günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 49. zirvesine katılacak, 18 Kasım Çarşamba günü ise Çin'in Shenzhen kentine geçecek.

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Putin, Şi ve Trump'ın Shenzhen'deki zirvenin oturum aralarında bir araya gelmesi bekleniyor. Söz konusu görüşme, üç lider arasındaki ilk üçlü görüşme olacak.

DHA

Nükleer silahların azaltılması gündemde

Wales, görüşmenin gündemine ilişkin, "Diğer bazı konuların yanı sıra Başkan Trump’ın yayılmasının çok tehlikeli olduğuna inandığı nükleer silahların azaltılması konusu da görüşülecek" dedi.

Görüşmede ABD ile Katil İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ele alınması ise beklenmiyor.

Çin, yıllardır nükleer programı konusunda ABD ile doğrudan görüşmeye direniyor. Rusya ile ABD'nin büyük silah depolarına sahip olmaları nedeniyle doğrudan konuşmalarının daha uygun olduğunu savunuyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne göre Rusya en fazla nükleer savaş başlığına sahip ülke, onu ABD ve Çin takip ediyor.

ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silah Azaltma Anlaşması bu yılın Şubat ayında sona erdi. Bu durum, dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerini önemli bir güvenlik önleminden yoksun bırakarak Soğuk Savaş'ın çözülmesine yardımcı olan silah kontrol işbirliğine fiilen son verdi. BM, her iki tarafı da gecikmeden yeni bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varmaya çağırmıştı. Trump ise Çin'in de dahil olduğu ve silah envanterini genişlettiği daha iyi bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti.