Erhan Yıldırım'dan ABD'deki uçuş krizine ilişkin dikkat çeken iddia

ABD'deki uçuş kriziyle ilgili nükleer bomba iddiası

Dış politika analisti Erhan Yıldırım, TVNET ekranlarında ABD genelinde 14 bin 700'den fazla uçuşun aksamasıyla ilgili dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. Yıldırım, yaşananların yalnızca teknik bir aksaklıktan kaynaklanmamış olabileceğini belirterek güvenlik tehdidi ihtimaline işaret etti. Uçuşların aksamasının olası bir saldırı şüphesi üzerine alınan tedbirlerden kaynaklanabileceğini değerlendiren Yıldırım, ABD'de bir Slovakya kökenli kişinin nükleer bomba gördüğüne ilişkin istihbarata bilgi verdiğini öne sürdü.

"İstihbarata nükleer bomba gördüğünü bildiriyor"

Yıldırım, söz konusu kişinin fiziksel olarak bir araca veya başka bir taşıta yüklenmiş vaziyette nükleer bomba gördüğünü iddia ettiğini anlattı. İhbarın ABD istihbaratına iletildiğini ancak başlangıçta ciddiye alınmadığını ileri sürdü. Yıldırım'ın aktardığına göre, ABD'de yaşayan bir kişinin bu bilgiyi Steve Bannon'a ilettiği, Bannon'ın da konunun Başkan'a aktarılmasını istediği öne sürüldü. Yıldırım, bu iddiaların kendisine aktarılan bilgiler olduğunu ancak bağımsız olarak teyit edemediğini belirtmediği için söz konusu anlatımın doğrulanmış bir istihbarat bilgisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

ABD ve İngiltere'deki gelişmeler arasında bağlantı mı var?

ABD'deki uçuş aksaklıklarının ardından İngiltere'de de bazı güvenlik alarmlarının devreye girmesine değinen Yıldırım, iki ülkede yaşanan gelişmelerin zamanlamasına dikkat çekti. İngiltere'deki bir Amerikan askeri üssü yakınlarında düşürüldüğü belirtilen insansız hava aracının kim tarafından gönderildiğinin de araştırılması gerektiğini savundu.

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Yıldırım ayrıca İngiltere'deki Amerikan üslerinde bulunan bazı askeri uçakların ABD'ye döndüğüne ilişkin bir bilgi aldığını ancak bu bilgiyi teyit edemediğini ifade etti. ABD'nin İran kaynaklı olası saldırı tehditlerini ve Avrupa'daki güvenlik risklerini de değerlendiren Yıldırım, yaşanan gelişmelerin daha geniş bir güvenlik tablosu içerisinde ele alınması gerektiğini dile getirdi.