Seçim Yenilgisi ve toplumsal tepki Washington'a gözünü açtırdı: ABD İsrail’e askeri finansmanı kesiyor

ABD’de yapılan son ara seçimlerde alınan mağlubiyet ve Amerikan kamuoyunda İsrail’e karşı yükselen şiddetli tepki, Washington'ın dış politikasında tarihi bir kırılmaya yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İsrail’in finansal açıdan yeterli bir refah düzeyine ulaştığını belirterek, Tel Aviv yönetimine artık doğrudan askeri finansman sağlanmayacağını ve hibe döneminin tamamen bittiğini duyurdu.