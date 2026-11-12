ABD Savaş Bakanı Hegseth Minab katliamını çabuk unuttu: Operasyonları icra etmekten gurur duydum ve yarın yine aynısını yapardım
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında İran'da 168 kız çocuğunun yaşamını yitirdiği okul saldırısını savunarak skandala imza attı. Hakkındaki savaş suçu iddiaları ve Senato'daki azil sürecine aldırış etmeyen Hegseth, "Bu operasyonların her birinin arkasındayım, yarın yine aynısını yapardım" sözleriyle tepkilerin odağı oldu.
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