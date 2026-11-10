Seçim Yenilgisi ve toplumsal tepki Washington'a gözünü açtırdı: ABD İsrail’e askeri finansmanı kesiyor

ABD’de yapılan son ara seçimlerde alınan mağlubiyet ve Amerikan kamuoyunda İsrail’e karşı yükselen şiddetli tepki, Washington'ın dış politikasında tarihi bir kırılmaya yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İsrail’in finansal açıdan yeterli bir refah düzeyine ulaştığını belirterek, Tel Aviv yönetimine artık doğrudan askeri finansman sağlanmayacağını ve hibe döneminin tamamen bittiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde son yapılan ara seçimlerde sandıktan çıkan yenilgi faturası ve Amerikan halkının İsrail’e yönelik artan hoşnutsuzluğu, Beyaz Saray’ın Tel Aviv politikasında radikal bir eksen kaymasına neden oldu. Başkan Donald Trump’ın seçim mağlubiyetinin ardından dile getirdiği eleştiriler, ABD dış politikasında somut bir karara dönüştü.





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Dünya

Trump ara seçimlerdeki yenilginin faturasını İsrail'e kesti: İnanılmaz derecede büyük bir hoşnutsuzluk var





TRUMP 'HOŞNUTSUZLUK VAR' DEMİŞTİ

Başkan Donald Trump’ın daha önce katıldığı 60 Minutes programında ve seçim değerlendirmelerinde vurguladığı, "Seçmen savaşı ve yükselen benzin fiyatlarını sevmedi. İsrail'e karşı inanılmaz derecede büyük bir hoşnutsuzluk var, artık İsraillilerden haz etmiyorlar" şeklindeki tespiti, ABD yönetiminin Tel Aviv’e karşı tutumunu tamamen değiştirdi. Amerikan seçmeninin sandıkta verdiği bu sert mesajın ardından gözünü açan Trump yönetimi, onlarca yıldır İsrail'e akıtılan milyarlarca dolarlık hibe askeri yardımlara son verme kararı aldı.

"İSRAİL ZATEN ZENGİN BİR ÜLKE"

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki yeni askeri anlayış muhtırasına dair net mesajlar verdi. Rubio, Amerikan halkının ve sandığın beklentisi doğrultusunda şekillenen yeni modeli şu sözlerle özetledi:

"İsrail de silah üretiyor, bazı kalemlerde ortak üretim modeline geçebiliriz. Başkan Donald Trump’ın beklentisi, İsrail'in artık yeterince refah düzeyine ve zenginliğe ulaştığı, dolayısıyla sadece 'satış' modeline geçebileceği yönünde. Bizden silah alabilirler ama artık finansman sağlamamız gerekmiyor. Zaten bu, bizzat İsrail tarafının da bize önerdiği bir husus. Finansman kısmının mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz."

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SANDIKTAKİ İSRAİL TEPKİSİ KARŞILIK BULDU

ABD seçmeninin Orta Doğu’daki savaş maliyetlerine, yükselen enflasyona ve İsrail’e koşulsuz verilen mali desteğe tepki göstererek sandıkta iktidara ders vermesi, Washington bürokrasisinde "hibe yardımları kesme" sürecini hızlandırdı. Beyaz Saray'ın bu hamlesi, Amerikan kamuoyunun taleplerine karşı Trump yönetiminin daha fazla kayıtsız kalamadığını ve İsrail'e karşı "kendi paranla satın al" döneminin resmen başladığını gösteriyor.