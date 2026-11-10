Seçim Yenilgisi ve toplumsal tepki Washington'a gözünü açtırdı: ABD İsrail’e askeri finansmanı kesiyor

10/11/2026, Salı11:19
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Otomobil devine büyük soruşturma: Güvenlik riski ortaya çıktı10 Kasım 2026 11:00 SalıSON DAKİKA
Neden düşüyor? 📌Yatırımcının gözü o veride10 Kasım 2026 10:45 SalıSON DAKİKA
Bir yanda kar yağışı diğer yanda şiddetli lodos yurdu sarıyor ⚠️ Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarı10 Kasım 2026 10:30 SalıSON DAKİKA
Veliler ve öğrenciler dikkat: Uygulama 7 ilçeyi kapsıyor10 Kasım 2026 10:00 SalıSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'de10 Kasım 2026 09:03 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bir yanda kar yağışı diğer yanda şiddetli lodos yurdu sarıyor ⚠️ Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarıNedim Şener TVNET'te anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akın Gürlek, fon vurguncularının hesabını nasıl bozdu?Bakan Kurum'dan 'İsrail' açıklaması: COP31'e davet edilmediler, tutumumuz değişmeyecekTrump, Beyaz Saray'daydı: Giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı iki kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tchiani ile telefonda görüştü: İşte ele alınan konu başlıkları
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mehmet Kağan Özdemir10:37, 10/11/2026, Salı

Seçim Yenilgisi ve toplumsal tepki Washington'a gözünü açtırdı: ABD İsrail’e askeri finansmanı kesiyor

ABD’de yapılan son ara seçimlerde alınan mağlubiyet ve Amerikan kamuoyunda İsrail’e karşı yükselen şiddetli tepki, Washington'ın dış politikasında tarihi bir kırılmaya yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İsrail’in finansal açıdan yeterli bir refah düzeyine ulaştığını belirterek, Tel Aviv yönetimine artık doğrudan askeri finansman sağlanmayacağını ve hibe döneminin tamamen bittiğini duyurdu.

ABD’de yapılan son ara seçimlerde alınan mağlubiyet ve Amerikan kamuoyunda İsrail’e karşı yükselen şiddetli tepki, Washington'ın dış politikasında tarihi bir kırılmaya yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İsrail’in finansal açıdan yeterli bir refah düzeyine ulaştığını belirterek, Tel Aviv yönetimine artık doğrudan askeri finansman sağlanmayacağını ve hibe döneminin tamamen bittiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde son yapılan ara seçimlerde sandıktan çıkan yenilgi faturası ve Amerikan halkının İsrail’e yönelik artan hoşnutsuzluğu, Beyaz Saray’ın Tel Aviv politikasında radikal bir eksen kaymasına neden oldu. Başkan Donald Trump’ın seçim mağlubiyetinin ardından dile getirdiği eleştiriler, ABD dış politikasında somut bir karara dönüştü.


Dünya
Trump ara seçimlerdeki yenilginin faturasını İsrail'e kesti: İnanılmaz derecede büyük bir hoşnutsuzluk var


TRUMP 'HOŞNUTSUZLUK VAR' DEMİŞTİ

Başkan Donald Trump’ın daha önce katıldığı 60 Minutes programında ve seçim değerlendirmelerinde vurguladığı, "Seçmen savaşı ve yükselen benzin fiyatlarını sevmedi. İsrail'e karşı inanılmaz derecede büyük bir hoşnutsuzluk var, artık İsraillilerden haz etmiyorlar" şeklindeki tespiti, ABD yönetiminin Tel Aviv’e karşı tutumunu tamamen değiştirdi. Amerikan seçmeninin sandıkta verdiği bu sert mesajın ardından gözünü açan Trump yönetimi, onlarca yıldır İsrail'e akıtılan milyarlarca dolarlık hibe askeri yardımlara son verme kararı aldı.

"İSRAİL ZATEN ZENGİN BİR ÜLKE"

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki yeni askeri anlayış muhtırasına dair net mesajlar verdi. Rubio, Amerikan halkının ve sandığın beklentisi doğrultusunda şekillenen yeni modeli şu sözlerle özetledi:

"İsrail de silah üretiyor, bazı kalemlerde ortak üretim modeline geçebiliriz. Başkan Donald Trump’ın beklentisi, İsrail'in artık yeterince refah düzeyine ve zenginliğe ulaştığı, dolayısıyla sadece 'satış' modeline geçebileceği yönünde. Bizden silah alabilirler ama artık finansman sağlamamız gerekmiyor. Zaten bu, bizzat İsrail tarafının da bize önerdiği bir husus. Finansman kısmının mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz."

SANDIKTAKİ İSRAİL TEPKİSİ KARŞILIK BULDU

ABD seçmeninin Orta Doğu’daki savaş maliyetlerine, yükselen enflasyona ve İsrail’e koşulsuz verilen mali desteğe tepki göstererek sandıkta iktidara ders vermesi, Washington bürokrasisinde "hibe yardımları kesme" sürecini hızlandırdı. Beyaz Saray'ın bu hamlesi, Amerikan kamuoyunun taleplerine karşı Trump yönetiminin daha fazla kayıtsız kalamadığını ve İsrail'e karşı "kendi paranla satın al" döneminin resmen başladığını gösteriyor.

Başlıklar :ABDMarco Rubioİsrail
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet