09:22, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:24, 03/11/2026, Salı
Ölüler Günü'nde Rio sokakları zombilere kaldı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Ölüler Günü kapsamında geleneksel Zombi Yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kişi zombi kostümleri ve makyajlarıyla Copacabana Sahili'nde bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden organize edilen etkinliğe katılanlar, Copacabana Palace Oteli önünden Arpoador Sahili'ne doğru yürüdü.
RİO DE JANEİRO'DA GELENEKSEL ZOMBİ YÜRÜYÜŞÜ
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Ölüler Günü kapsamında düzenlenen geleneksel Zombi Yürüyüşü, yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Zombi kostümleri giyen ve korkutucu makyajlar yapan katılımcılar, Copacabana Sahili'nde buluştu.
ZOMBİ KOSTÜMLERİYLE SAHİL BOYUNCA YÜRÜDÜLER
Sosyal medya üzerinden organize edilen etkinlikte katılımcılar, Copacabana Palace Oteli önünde toplandı. Zombi makyajları ve kostümleriyle dikkat çeken grup, buradan Arpoador Sahili'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında zombi kostümlü katılımcıların kameralara poz verdiği ve sahil boyunca yürüdüğü anlar görüntülendi.