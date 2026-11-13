ABD'de 8 kişinin öldüğü bina faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Aile dehşeti yaşadı

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde 11 Kasım'da üç katlı bir binanın çökmesi sonucu meydana gelen facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Enkazdan sağ kurtarılan bir ailenin evindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
DUVARLAR SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
Görüntülerde, evde bulunan 9 yaşındaki çocuğun annesine doğru koştuğu, 2 yaşındaki kardeşinin ise yerde oturduğu görüldü. Kısa süre sonra duvarlar çökerken kamera kaydı kesildi.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA
Enkazdan sağ çıkarılan anne ağır yaralanırken 9 yaşındaki çocuğun geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Ailenin 2 yaşındaki diğer çocuğu da faciadan sağ kurtuldu.
FACİADA CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ
İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan faciada can kaybı 8'e, yaralı sayısı ise 18'e yükseldi. Binanın çökme nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
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