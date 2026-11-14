Çinli akademisyen Osmanlı tarihini fes ve yeniçeri bıyığıyla anlattı

Çinli öğretmen Osmanlı tarihi dersine Osmanlı kıyafetleriyle girdi
Çin'in başkenti Pekin'deki Pekin Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi dersi veren Çinli bir öğretmen, ders için tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekti. Öğretmen, Osmanlı dönemini yansıtan bir görünümle öğrencilerinin karşısına çıktı.
Fes ve yeniçeri bıyığıyla ders anlattı
Ders sırasında fes takan öğretmen, yeniçeri bıyığını andıran bıyık görünümü ve siyah kaşe kıyafetiyle Osmanlı tarzını yansıttı. Öğretmenin tarihi dersi dönemin kıyafetlerini giyerek anlatması ilgi çekti.
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