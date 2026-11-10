Rusya'dan Ukrayna'nın Zaporijya kentine saldırı: 5 kişi yaralandı

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentine yönelik saldırılar düzenledi. Yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda konut binaları hasar görürken en az 5 kişi yaralandı. Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresinden yapılan açıklamada, Rus saldırılarında konut binalarının hedef alındığı ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
SALDIRININ ARDINDAN BİNADA YANGIN ÇIKTI
Saldırılarda isabet alan binalardan birinde yangın çıktı. Bölgeden gelen görüntülerde, binada çıkan yangın dikkat çekti. Yetkililer, güvenlik ve acil durum ekiplerinin saldırıların ardından bölgedeki incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.
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