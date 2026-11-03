Ukrayna'da Azov bağlantılı askeri tesiste işkence iddiası ortalığı karıştırdı: Halk binayı bastı

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Petropavlivska Borşçahivka yerleşiminde bulunan bir binada, askerlerin yasa dışı şekilde alıkonulduğu ve işkenceye maruz bırakıldığı iddiaları üzerine ortalık karıştı.

2 Kasım'da sosyal medyada yayılan görüntü ve açıklamaların ardından binanın önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, içeride bulunan askerlerin serbest bırakılmasını istedi. Kalabalığın tesise girmeye çalışması üzerine güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.

Göstericilerin polis araçlarına zarar verdiği, güvenlik güçlerine yumurta attığı ve bazı kişilerin binanın çevresindeki duvarı yıkmaya çalıştığı bildirildi.

AZOV KOLORDUSU BİNANIN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU DOĞRULADI

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 1. Azov Kolordusu, olayların yaşandığı binanın 3121 numaralı askerî birliğe bağlı geçici konuşlanma noktası olduğunu açıkladı. Kolordunun açıklamasına göre tesiste, seferberlik kapsamında askere alınan kişiler ile birliklerinden izinsiz ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirilmeyi bekleyen askerler bulunuyordu.

Binadaki bazı askerlerin kötü muameleye maruz bırakıldığı, aileleriyle görüştürülmediği ve serbest bırakılmaları karşılığında para talep edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bina önünde bekleyen bazı aileler, yakınlarından uzun süredir haber alamadıklarını öne sürdü. Bir kadın, eşinin haftalardır binada tutulduğunu ve kendisiyle görüşebilmek için 100 bin grivna istendiğini iddia etti.

DÖRT ASKERİN YARALANDIĞI AÇIKLANDI

Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Oleksandr Pivnenko de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Pivnenko, birliklerinden izinsiz ayrıldıktan sonra yakalanan dört askerin yaralı olduğunu ve tıbbi müdahale amacıyla hastaneye sevk edildiğini doğruladı.

Askerlerin yaralanmalarına neyin yol açtığı henüz netlik kazanmazken, Azov Kolordusu olası yasa dışı şiddet olaylarının araştırılacağını ve suç tespit edilmesi halinde sorumluların cezalandırılacağını bildirdi.

BİNADA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BULUNDU

Gerginlik sırasında yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri de askeri tesisin içinde 14 yaşındaki bir çocuğun bulunması oldu. Sosyal medyada çocuğun ağır şekilde darbedildiği, hatta hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı. Ancak çocuğun hayatta olduğu ve olay yerine gelen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ile görüştüğü görüntülerle ortaya çıktı.

Çocuk, binaya arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyledi. Ukraynalı araştırmacı gazetecilerin görüştüğü bir tanık ise çocuğun olaylar başladıktan sonra çitten aşarak içeri girdiğini anlattı. Bazı protestocular çocuğun darbedildiğini öne sürerken, Budanov konunun araştırılacağını belirtti. Budanov, çocuğun yakınlarıyla iletişim kurulmasına da yardımcı oldu.

BUDANOV OLAY YERİNE GELDİ: ‘BURADA REHİNE YOK’

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye gelerek yetkililerle ve protestocularla görüştü. Budanov, binada rehine bulunmadığını savunarak kalabalığa dağılma çağrısında bulundu. Binada 14 kişinin bulunduğunu belirten Budanov, ülkede buna benzer başka tesislerin de olduğunu söyledi. Bu yapıların hangi amaçla kullanıldığı ve içerideki koşulların araştırılması gerektiğini ifade etti.

MASKELİ KİŞİLER ÇEVREDEKİLERİ DARBETTİ

Olay yerinden gelen görüntülerde yüzleri maskeli ve sivil kıyafetli kişilerin de çatışmalara karıştığı görüldü. Ukraynalı araştırmacı gazetecilik kuruluşu Slidstvo.Info, bölgedeki maskeli kişilerin bazı vatandaşlara saldırarak darbettiğini bildirdi. Ulusal Muhafızlar Komutanı Pivnenko ise bu kişilerin kendi askerleri olmadığını belirterek kimliklerini bilmediğini söyledi.

İŞKENCE VE ÖLÜM İDDİALARI SORUŞTURULUYOR

Olayın ardından sosyal medyada binanın bodrumunda yaklaşık 40 kişinin rehin tutulduğu, bazı askerlerin işkenceyle öldürüldüğü ve cesetlerinin gizlice gömüldüğü yönünde çok sayıda iddia dolaşıma girdi.

Kiev Bölge Polisi, binada yasa dışı alıkoyma ve ölüm yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Öte yandan tesiste inceleme yapan bir Ukraynalı gazi, içeride işkence yapıldığına ilişkin herhangi bir bulgu görmediğini söyledi.

Askerlerin tesise gelmeden önce yaralanmış olabileceğini öne sürdü.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, Devlet Soruşturma Bürosu ve Askeri Ombudsmanlık Ofisi de incelemelere katıldı. Soruşturma kapsamında askerlerin tesiste hangi koşullarda tutulduğu, yaralanmaların nasıl meydana geldiği ve kötü muamele iddialarının gerçek olup olmadığı araştırılacak.