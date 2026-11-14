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Trump’tan İran saldırıları için geri adım sinyali: Yeni provokasyon olmazsa vurmayacak

18:18, 14/11/2026, Cumartesi
IHA
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Erdoğan ve Muhammed bin Selman, Trump’a saldırıları sürdürmeme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmama seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Trump, Tahran yönetimi veya İran destekli Husilerden ABD’ye yönelik yeni bir provokasyon gelmediği sürece saldırıları askıya tutmayı düşünüyor. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkelerinin de savaşın yeniden başlamaması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

ABD’li kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde, Tahran yönetimi veya Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ABD’ye yönelik yeni bir provokasyon gerçekleştirilmediği sürece İran’a yönelik saldırıları askıya almayı değerlendirdiğini öne sürdü.

Provokasyon yoksa saldırı da yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’ye yönelik yeni bir provokasyon yaşanmadığı sürece İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı düşünmediği öne sürüldü. İngiltere merkezli Reuters haber ajansının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, üst düzey danışmanlarına, Tahran yönetimi veya Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından yeni bir provokasyon gerçekleştirilmediği sürece İran’a yönelik saldırıları askıya almayı değerlendirdiğini söyledi.

Müttefiklerin "savaş yeniden başlamasın" çağrılarına kulak veriyor

Kaynaklar, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığı görüşmeler ve istihbarat toplantılarının ardından saldırıları şimdilik durdurma seçeneğini gündeme getirdiğini aktardı. ABD Başkanı’nın ayrıca Orta Doğu’daki müttefiklerinin, tam kapsamlı bir savaşın yeniden başlamaması yönündeki çağrılarını da dikkate aldığı öne sürüldü.

Trump'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmeler hatırlatıldı

Kaynaklar, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile son iki hafta içinde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini hatırlatarak, liderlerin ABD Başkanına saldırıları sürdürmeme yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti. Kaynaklar, Trump’ın bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyledi.

Trump: "Suudi Arabistan, durumun mevcut haliyle ilerlemesine izin vermemi rica etti"

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Washington-Tahran arasındaki gerginliğin diplomatik yollarla çözülüp çözülemeyeceğini görmek üzere Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) birlikte İran limanlarına yönelik ABD ablukasının ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesine karar vermişti.

Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırı ihtimali ve müzakere sürecine ilişkin, "İstersem bu durumu anında sonlandırabilirim. Korumak istediğim ülkelerin talepleri doğrultusunda bunu biraz uzun yoldan, daha medeni bir şekilde hallediyoruz. Suudi Arabistan, İran’ın parçalanıyor olması nedeniyle benden durumun mevcut haliyle ilerlemesine izin vermemi rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn; hepsi bu bekleme sürecini tercih diyor" ifadelerini kullanmıştı.


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Başlıklar :Donald TrumpABDİranRecep Tayyip Erdoğan
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Trump’tan İran saldırıları için geri adım sinyali: Yeni provokasyon olmazsa vurmayacak
Erdoğan ve Muhammed bin Selman, Trump’a saldırıları sürdürmeme çağrısı yaptı.
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