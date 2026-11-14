İran'la savaşın sürmesinin sebebi İsrail

Trump, İran’ın kara, hava ve deniz kuvvetlerini “çok sert” vurduklarını ve büyük ölçüde yok ettiklerini savundu. Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kaybetmesini değerlendiren Trump, siyahi topluma yönelik reformlarına rağmen siyahilerin Demokratlara oy vermesini anlayamadığını söyledi. Nvidia’nın istifa eden eski CEO’su Jensen Huang hakkında da konuşan Trump, onunla 11 Kasım’da telefonda görüştüğünü ve “iyi bir adam” olduğunu kaydetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM), bir yetkili ise ABD'nin İran'a saldırıları sürdüreceği yönünde İsrail basınında çıkan haberleri yalanladı. Söz konusu iddiaları "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirerek reddeden yetkili, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin duruşunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

KÜBA’YA ASKERİ MÜDAHALE SİNYALİ

Öte yandan, Trump yönetimi, Ocak 2025'te yeniden göreve gelmesinin ardından Küba'ya yönelik ekonomik ve siyasi baskıyı artırdı. BD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salem News Channel'a verdiği röportajda, başkanlık görevi sona ermeden önce Küba'ya yönelik askeri harekat düzenlenmesine izin verip vermeyeceği sorulan Trump, "Görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istiyorum" yanıtını verdi. Trump, Küba'ya karşı askeri güç kullanma seçeneğini de kesinlikle değerlendirebileceğini vurguladı. Trump, Küba'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da öven Trump, ailesi Küba kökenli olan Rubio'nun da bu konuda adım atmayı çok istediğini söyledi. Trump, "Bunu halk için, çok kötü muamele gören ve Amerika'ya gelen Kübalılar için yapabilmeyi çok isterim" diye konuştu.

İran: Bahreyn'deki ABD radarı imha edildi

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Bahreyn'deki bir ABD erken uyarı radar tesisinin kendi güçleri tarafından hedef alınıp imha edildiğini duyurdu. DMO tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylemin, İran'ın Sirik kentindeki bir telekomünikasyon kulesine düzenlenen saldırıya bir yanıt niteliğinde olduğu belirtilerek, “Bu, saldırgan düşmana, Hürmüz Boğazı’ndaki hava provokasyonlarına ve petrol kaçakçılığına son vermesi yönünde ciddi bir uyarı niteliğinde” ifadeleri kullanıldı. İran devlet haber ajansı IRNA’nın, DMO yetkililerine dayandırdığı haberinde, söz konusu ihlallerin ve saldırgan eylemlerin tekrarlanması halinde, DMO hiçbir sınırlama olmaksızın müdahale etmeye tam olarak hazır olduğu aktarıldı.

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