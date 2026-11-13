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Washington'da yetki krizi: Megaspeed neden hâlâ kara listede değil?

19:24, 13/11/2026, Cuma
AA
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ABD Hazine Bakanı, Singapur merkezli Megaspeed'in Varlık Listesi'ne alınmasını aylardır desteklediklerini ancak kararın Ticaret Bakanlığında olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Nvidia çiplerinin Çin'e aktarılmasını önlemek için daha sıkı ihracat kısıtlamaları uygulanması gerektiğini söyledi. Megaspeed'in kara listeye alınmasını aylardır desteklediklerini belirten Bessent, çip sızıntılarına ve paravan şirketlere dikkat çekti. Nvidia'nın müşterilerini yeterince denetleyip denetlemediğinin araştırılması gerektiğini vurgulayarak sorumluların hesap vermesini istedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çip üreticisi Nvidia ile ilgili casusluk iddialarının merkezinde bulunan Megaspeed'in "Varlık Listesi"ne alınmasını Hazine Bakanlığının aylardır desteklediğini söyledi. Karar yetkisi ise Ticaret Bakanlığında.

Söz konusu liste, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına tehdit oluşturduğu değerlendirilen yabancı kişi ve kuruluşları kapsıyor. Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karar yetkisi Ticaret Bakanlığında

Singapur merkezli bulut hizmetleri sağlayıcısı Megaspeed'in listeye alınmaması konusunda ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile gerginlik yaşandığı yönündeki haberler ve kurumlar arasındaki koordinasyon Bessent'a soruldu. Bessent, "Kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığını söyleyebilirim. Hazine Bakanlığı, Savaş Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı, aylardır Megaspeed'in Varlık Listesi'ne alınmasından yanaydı. Ancak bu konuda Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Bürosu yetkili. İç süreçleri hakkında onlara soru sormanız gerekecek." dedi.

Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) ihracatla ilgili bu tür konularda yetkisi bulunmuyor. Bessent, kararın Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından verilmesi gerektiğini, Federal Ticaret Komisyonunun da şirketi kendi kısıtlayıcı listesine ekleyebileceğini ifade etti.

Çiplerin Çin'e aktarılmasında sızıntı

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Nvidia'nın H100 modelinden daha gelişmiş çiplerini almaması gerektiğini açıkça ifade ettiğini hatırlattı. Çiplerin Çin'e aktarılması ABD'li şirketlerin yapay zeka yarışındaki konumuna zarar veriyor ve Çin'e avantaj sağlıyor, dedi.

Hazine Bakanlığı ve bakan yardımcısı, söz konusu şirketin listeye alınması için aylardır girişimlerde bulunuyor. İhracat kısıtlamalarının daha katı hale getirilmesi için ihtiyaç duydukları tüm yetkilerin mevcut olduğunu, yalnızca bunların uygulanması gerektiğini kaydetti. Sistemde çiplerin Çin'e aktarılmasına ilişkin önemli ölçüde sızıntı bulunduğunu da sözlerine ekledi. Bu sızıntıları engellemek için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Nvidia'nın satışları incelenmeli

Bessent, bugüne kadarki haberlerin Nvidia'nın eski üst yöneticisi Jensen Huang'ın kişisel meselelerine odaklandığını söyledi. Ona göre asıl mesele, Nvidia'nın müşterilerini yeterince tanıyıp tanımadığı ve sızıntı yaşanmamasını sağlamak için ciddi bir çaba gösterip göstermediği olduğunu vurguladı.

Nvidia'nın aracı olarak kullanılan paravan şirketlere satış yapıp yapmadığı incelenmeli. Şirkette bu konuda sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesinin önemli olduğunu da dile getirdi.

Nvidia'da bağımsız soruşturma başlatılmıştı

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna dair haberlerin ardından açılmıştı.

Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı, The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde öne sürülmüştü.

Nvidia dün, Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.


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Başlıklar :scott bessentmegaspeednvidiajensen huang
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Washington'da yetki krizi: Megaspeed neden hâlâ kara listede değil?
ABD Hazine Bakanı, Singapur merkezli Megaspeed'in Varlık Listesi'ne alınmasını aylardır desteklediklerini ancak kararın Ticaret Bakanlığında olduğunu söyledi.
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