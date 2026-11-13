New York Times, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde 10 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang arasında telefon görüşmesi yapıldığını yazdı.
Huang'ın adının karıştığı casusluk skandalına rağmen Trump'ın bu aramayı yaptığı öne sürüldü. Kaynaklar, görüşmede Trump'ın Huang'a "İşin için savaşmaya devam et." dediğini aktardı.
Nvidia'da bağımsız soruşturma
Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım tarihli açıklamasında, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturmanın, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatıldığı belirtildi.
Alice Huang hakkındaki iddialar
The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürüldü.
Öte yandan gazetenin bir başka haberinde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edildi.
Jensen Huang'ın mesajı ve görevleri
Nvidia CEO'su Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirtti. Şirketin Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını da bildirdi.
Huang, mesajında "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadesini kullandı.
Nvidia, dün Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirdi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.