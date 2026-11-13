Beyaz Saray yakınlarında ateş açıldı

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesindeki bir noktada ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, başkent polisi olayda 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, olayın Beyaz Saray’a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Logan Circle bölgesinde meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, halka bir spor merkezi, kilise, süpermarket ve bazı konutların da bulunduğu olay yerinden uzak kalınması çağrısında bulundu. Olay yeri ve çevresindeki sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki okullarda kapılar kilitlendi. ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), güvenlik güçlerine yardımcı olması amacıyla bazı görevlilerin de olay yerine gönderildiğini bildirdi. Washington DC Polis Teşkilatı Sözcüsü Nicole Deaner, saldırganın henüz yakalanmadığını ve ateşin tam olarak hangi konumdan açıldığının belli olmadığını açıkladı.