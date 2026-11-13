ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınacağı kapalı oturumda ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Brian Mast, ABD Kongre binasında gazetecilere konuşurken Huang'ın ifade vermeyi kabul ettiğini aktardı. Mast, oturumun ne zaman yapılacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Huang'ın bu ayın sonundaki Şükran Günü tatilinden önce Kongrede yeminli ifade vermesi bekleniyor. Mast, ifadenin video kaydına alınacağını ve tutanak altına alınacağını söyledi.
Mast, oturuma Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin yanı sıra Çin Özel Komitesi ve İstihbarat Komitesinin de katılmasının beklendiğini vurguladı.
Şirketin bugün yaptığı açıklamada, Huang'ın yönetim kurulu başkanlığı, üst yöneticiliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı duyuruldu.
Huang'ın istifasının, biri Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına ilişkin haberlerin ardından geldiği belirtildi.
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