Askerden Savunma Bakanı'na azar

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkındaki azil tasarısının reddedilmesinin ardından skandal bir olayla yine gündem oldu. Hegseth ve beraberindeki heyet, Gaziler Günü kapsamında Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı yakınında gülüp sohbet ettikleri gerekçesiyle bir ABD askeri tarafından yüksek sesle uyarıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada ve ABD televizyonlarında geniş yankı uyandırdı. Amerika'nın gündemine bomba gibi düşen olay ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Gaziler Günü töreninin ardından Hegseth ve beraberindeki heyetin, Meçhul Asker Anıtı'nın yakınındaki merdivenlerde fotoğraf çektirdiği sırada yaşandı. Meçhul Asker Anıtı, Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin anısına oluşturulmuş bir anıt mezar alanı.

Sessizlik ve saygı uyarısı

Görüntülerde, gruptan gelen gülüşme ve sohbet seslerinin ardından bir ABD askerinin, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumalı!" diye bağırdığı duyuldu. CNN, fotoğraf çektiren grupta Hegseth'in eşi Jennifer'ın yanı sıra özel kalem müdürü Ricky Buria, özel kalem müdür yardımcısı Patrick Weaver ve kıdemli danışman Tami Radabaugh'ın bulunduğunu bildirdi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, NBC News'e yaptığı açıklamada Hegseth ve bakanlığın Amerikan askerlerinin fedakârlıklarına her zaman saygı duyduğunu savundu. Parnell, "Bu anlamlı günü anarken bir asker, herkesin gereken saygı ve ciddiyeti koruması gerektiğini doğru ve saygılı bir şekilde hatırlattı" ifadelerini kullandı. Olay, Demokrat siyasetçilerin de tepkisine neden oldu. Wisconsin Temsilcisi Gwen Moore, X hesabından yaptığı paylaşımda Hegseth'i görevine uygun olmamakla eleştirerek Meçhul Asker Anıtı'nın kutsallığına saygısızlık edildiğini öne sürdü.

Adalet Divanı'nda yargılanmalı

Öte yandan Washington'daki Upper Senate Park'ta düzenlenen Gaziler Günü Demokrasi Yürüyüşü ve Mitingi'nde gaziler, asker aileleri ve sivil destekçiler bir araya geldi. Katılımcılar anayasal hakların, demokratik ilkelerin ve özgür ve adil seçimlerin korunması çağrısında bulundu. Gösteride bazı protestocular, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasını talep etti.

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AZARLAYAN ASKERE MADALYA

Hegseth gördüğü tepkiler üzerine Thomas Iglesias'ı "Ortak Hizmet Takdir Madalyası"yla ödüllendirdi. Hegseth, askere madalya taktığı anın fotoğrafını, X hesabından "Askerleri seviyoruz, standartları seviyoruz. Aferin Uzman Çavuş. Devam edin vatanseverler" ifadeleriyle paylaştı.

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