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Pentagon sisteminde yaklaşık 17 bin F-35 yedek parçası kayıtlı değil

17:34, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:46, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Pentagon binası ve F-35 savaş uçağı, yanında yedek parça raflarıyla; uçakların yedek parça kayıtlarındaki eksiklik gündemde.

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), Pentagon'un F-35 savaş uçaklarına ait yedek parçaların takibi ve envanter kayıtlarında sorunların sürdüğünü belirtti. Raporda yaklaşık 17 bin parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığı kaydedildi.

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), F-35 savaş uçaklarının yedek parçalarına ilişkin raporunda, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) parça takibi ve envanter kayıtlarının tutulmasındaki sorunların sürdüğünü belirtti. Raporda, yaklaşık 17 bin parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığı kaydedildi.

GAO, milyarlarca dolar değerindeki F-35 savaş uçaklarına ait yedek parça kayıtlarına ilişkin rapor yayımladı.

F-35 yedek parça envanteri

Raporda, F-35 programında ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin yanı sıra uluslararası kullanıcıların yararlandığı ortak bir yedek parça envanterinin bulunduğu aktarıldı.

Envanter kayıtlarındaki bulgular

Denetim sonuçlarının yer aldığı raporda, 2019'dan bu yana programın envanter yönetiminde çok sayıda eksiklik tespit edildiği vurgulandı. Raporda, "Savunma Bakanlığı, F-35 parçaları konusunda hesap verebilirliği sağlama ve sürdürme konusunda çok az ilerleme kaydetti." ifadesine yer verildi.

Pentagon kayıtlarına ilişkin değerlendirmede, verilerin "güncelliğini yitirmiş, hatalı ve eksik" olduğu vurgulandı.

Mart 2026 itibarıyla envanterde yaklaşık 31 milyar dolar değerinde 26 milyon yedek parça bulunuyor. Değeri 2,5 milyar dolara çıkabileceği bildirilen yaklaşık 17 bin parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığı tespit edildi. Önceki denetimlerde ortaya çıkan sorunların henüz çözüme kavuşturulamadığına da işaret edildi.

Önceki denetim raporları

GAO'nun 2023'te yayımladığı rapora göre, bir ana yüklenici firma 2018-2022 döneminde değeri 85 milyon doları aşan 1 milyondan fazla F-35 yedek parçasının takibini kaybetti. Bu parçaların durumunun henüz belirlenemediği bildirildi.

Raporda, Aralık 2025 tarihli veri setindeki kayıtların yaklaşık yüzde 6'sında F-35 parçalarının değerinin 0,01 dolar veya daha düşük gösterildiği aktarıldı. Bunun veri hatalarına işaret edebileceği, Pentagon'un kayıtlarının takip ve mali raporlama açısından güvenilir olmadığı kaydedildi.

Başlıklar :f-35 yedek parçalarıpentagongaohükümet hesap verebilirlik ofisi
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Pentagon sisteminde yaklaşık 17 bin F-35 yedek parçası kayıtlı değil
Pentagon binası ve F-35 savaş uçağı, yanında yedek parça raflarıyla; uçakların yedek parça kayıtlarındaki eksiklik gündemde.
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