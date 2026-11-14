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ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) ait olduğu belirtilen 13 Kasım 2026 tarihli hava trafik duyurusunda, ülke genelindeki bütün havalimanlarında kalkışların durdurulması talimatı yer aldı.

Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi (ATCSCC) başlığını taşıyan 111 numaralı duyuruda, kararın olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle alındığı ifade edildi.

TÜM HAVALİMANLARINA KALKIŞLARI DURDURMA TALİMATI

Duyuruda, "Olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle, Federal Havacılık İdaresinin emriyle tüm havalimanlarında kalkışlar durdurulmuştur. Kalkış yapacak bütün uçaklar, ikinci bir duyuruya kadar yerde kalmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Kararın yalnızca belirli havalimanlarını değil, ülke genelindeki kalkışları kapsadığı aktarıldı.

ABD genelinde uçakların kalkışlarının durdurulması nedeniyle yaklaşık 7 bin uçuş iptal edildi.

ABD'NİN İKİNCİ 11 EYLÜL'Ü MÜ?

ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana ikinci kez ülke genelinde tüm uçuşların kalkışları durduruldu.

İNGİLTERE'DEKİ ABD ÜSSÜ'NE SALDIRI UYARISI

Aynı dakikalarda İngiltere'de yer alan ABD üslerinde de sirenler çaldı. Sky News, gelişmeyi 'izinsiz İHA faaliyetleri' olarak niteleyip; müdahale edildiğini yazdı.

'TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN BELİRTİ YOK'

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaşanan olayın bir terör saldırısı olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir belirti bulunmadığını açıkladı.

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Bakanlık, olayın nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı inceleme yürütüldüğünü duyurdu. Açıklamada, yeni yapay zeka hava trafik kontrol sistemi dahil tüm ihtimallerin incelendiği belirtildi.

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