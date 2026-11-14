Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi (ATCSCC) başlığını taşıyan 111 numaralı duyuruda, kararın olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle alındığı ifade edildi.
TÜM HAVALİMANLARINA KALKIŞLARI DURDURMA TALİMATI
Duyuruda, "Olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle, Federal Havacılık İdaresinin emriyle tüm havalimanlarında kalkışlar durdurulmuştur. Kalkış yapacak bütün uçaklar, ikinci bir duyuruya kadar yerde kalmalıdır" ifadeleri yer aldı.
ABD'NİN İKİNCİ 11 EYLÜL'Ü MÜ?
İNGİLTERE'DEKİ ABD ÜSSÜ'NE SALDIRI UYARISI
'TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN BELİRTİ YOK'
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaşanan olayın bir terör saldırısı olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir belirti bulunmadığını açıkladı.
Bakanlık, olayın nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı inceleme yürütüldüğünü duyurdu. Açıklamada, yeni yapay zeka hava trafik kontrol sistemi dahil tüm ihtimallerin incelendiği belirtildi.
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