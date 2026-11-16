Trump-Putin-Şi ilk kez aynı masaya oturacak: İşte 3 liderin 3 gündem maddesi

Küresel jeopolitiğin en kritik krizlerinin gölgesinde gerçekleşecek olan bu tarihi buluşma, Pekin yönetimi tarafından "dünya barışının korunması ve büyük güçler arasındaki stratejik istikrarın teşvik edilmesi açısından çığır açıcı" olarak nitelendiriliyor.

81 YIL SONRA YENİ BİR YALTA MI?

1945'te ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere liderleri Yalta'da buluşarak savaş sonrası Avrupa'nın geleceğini ve kurulacak uluslararası düzeni görüştü.

Bugün ise ABD, Rusya ve Çin ortak bir savaşın müttefikleri değil, birçok alanda çıkarları çatışan üç büyük güç. Bu nedenle Çin'deki zirve, yeni bir düzen kurmaktan çok mevcut anlaşmazlıkların nasıl yönetileceği açısından önem taşıyor.

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Liderler aynı masaya oturmaya hazırlanırken Washington, Moskova ve Pekin'in zirve ajandasına yaklaşımı şu başlıklarla öne çıkıyor:

WASHINGTON'IN ÖNCELİĞİ: NÜKLEER SİLAHSIZLANMA VE İRAN SAVAŞI

Beyaz Saray'ın Shenzhen zirvesindeki temel gündem maddelerini nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve Orta Doğu'daki çatışmalar oluşturuyor:

Nükleer silah kontrolü: ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah kontrol anlaşmasının dokuz ay önce sona ermesiyle birlikte, dünyanın en büyük iki atom cephaneliği elli yılı aşkın süredir ilk kez kısıtlamasız kalmış durumda. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, Donald Trump'ın küresel nükleer cephaneliklerin azaltılması konusunu masaya yatıracağını açıkladı.

İran krizi: Washington'ın bir diğer kritik başlığı ise ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş. Üst düzey yetkililer Trump'ın Şi ve Putin ile görüşmesinde bu konuyu ele alacağını doğrularken, Rusya-Ukrayna savaşının resmi üçlü gündeme dahil edilmesi planlanmıyor. Trump, zirve öncesinde perşembe öğleden sonra Şi Cinping ile ikili bir görüşme ve çalışma yemeği gerçekleştirecek.

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MOSKOVA'NIN HEDEFİ UKRAYNA

Zirveye katılan diğer iki büyük aktörün beklentileri ise farklı diplomatik dinamiklere dayanıyor:

Moskova'nın Ukrayna beklentisi: Kremlin, zirveyi dört yıldır devam eden Ukrayna savaşının diplomatik yollardan sona erdirilmesi için kritik bir platform olarak görüyor. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, buluşmanın barış çabalarının devamı niteliğinde olacağını vurgularken; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirve kapsamında Putin ile Trump arasında ayrı bir ikili görüşme planlanmadığını belirtti.

Rusya, Avrupa'yı Ukrayna müzakerelerinin dışında bırakmak ve Moskova'nın uluslararası sahnede izole edilemeyeceğini bir kez daha göstermek için böyle bir toplantıya ilgi duyduğunu açıktan gösteriyor.

Amerikan lideri açısından da bunun cazibesi açık.

Torigian, "Trump'ı heyecanlandıran şey, bunun ihtişamı ve yarattığı atmosfer" diyor.

"Trump, bu büyük güçlerin biraraya gelmesinin ne kadar harika olduğuna, bunu yapan ilk kişinin kendisi olduğuna ve barışı sağladığına dair bir hikâye anlatma fırsatı bulacak."

PEKİN İÇİN SİYASİ ZAFER

Pekin'in siyasi kazanımı ve Avrupa'nın endişeleri: Analistlere göre zirveden somut bir anlaşma çıkmasa dahi, Trump ve Putin'i kendi topraklarında aynı masaya oturtmak Şi Cinping için büyük bir siyasi zafer anlamı taşıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şi'nin Ukrayna meselesine mesafeli yaklaştığını belirtirken, Washington'ın bu formatta masaya oturması Avrupa başkentlerinde güvenlik endişelerini ve transatlantik ittifakın zayıflayabileceği kaygısını artırıyor.

ABD-ÇİN TİCARET ATEŞKESİNİN GELECEĞİ MASADA

Güvenlik krizlerinin yanı sıra küresel ekonominin seyrini belirleyecek ticaret politikaları da Shenzhen'deki temasların merkezinde yer alıyor. ABD ile Çin arasında yürürlükte olan ticaret ateşkesinin önümüzdeki ocak ayında sona erecek olması, liderleri mevcut düzenlemenin uzatılmasını değerlendirmeye itiyor.

Artan gerilimlere rağmen analistler ateşkesin uzatılmasını beklerken; Union Bancaire Privée (UBP) Asya Başekonomisti Carlos Casanova, görüşmelerde ekonomik ilişkilerin daha kalıcı bir çerçevede yeniden dengelenmesinin de gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Çin'in ABD'ye ihracatının çift haneli büyüme kaydetmesi ve ABD'nin ticaret açığının yüksek seyretmesi, Washington'ın daha dengeli ticaret koşulları talep etmesindeki temel etken olarak öne çıkıyor.

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