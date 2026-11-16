Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Kasım'da Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağını söyledi.
Uşakov'a göre Rusya, ABD ve Çin liderlerinin 19 Kasım'da Çin'de ilk kez üçlü formatta yapacağı görüşme büyük önem taşıyor.
Üçlü zirve Çin liderinin devlet konutunda
Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye değinen Uşakov, "Bu formatta ilk kez bir araya gelecekler. Görüşmenin önemi ve sembolik anlamı son derece büyük." dedi.
Zirve, Çin liderinin devlet konutunda yapılacak. Uşakov, liderlerin uluslararası gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağını belirtti.
Ortak bildiri bekleniyor
Zirvenin ardından ortak bildiri yayımlanmasını beklediklerini söyleyen Uşakov, metin üzerinde yoğun diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Uzlaşma sağlanamaması halinde ise liderlerin ayrı ayrı açıklama yapacağını kaydetti.
Putin ile Trump arasında ikili görüşme hazırlığı
Üçlü zirvenin yanı sıra Putin ile Trump arasında ikili görüşme düzenlenmesi için de hazırlıklar sürüyor. Uşakov, iki liderin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD ve Rusya'nın önerilerini ele alacağını aktardı.
Görüşmenin gündemindeki bazı konularda mutabakat sağlandı. Toplantının yeri ve saatinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Putin 18 Kasım'da Şi ile görüşecek
Putin, 18 Kasım'da Şi ile de bir araya gelecek. Uşakov'un verdiği bilgiye göre bu görüşmede Ukrayna meselesi, Rusya'nın ABD ile son temasları ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği gündemde olacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.