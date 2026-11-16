Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel işbirliği için Afganistan'ın terör tehdidi başta olmak üzere komşularının güvenlik endişelerini ele alması gerektiğini söyledi.

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel işbirliğinde ilerleme kaydedilmesi için Afganistan'ın, başta terör tehdidi olmak üzere komşularının güvenlik endişelerini ele alması gerektiğini söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre Dar, başkent İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bakanlar Konseyi 30. Toplantısı'nda Afganistan ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Pakistan istikrarlı bir Afganistan görmek istiyor

Dar, Pakistan'ın "barışçıl, refah içinde ve istikrarlı" bir Afganistan görmeyi istediğini ifade etti. Kendi içinde ve komşularıyla barış içindeki ECO çerçevesine tamamen entegre edilmiş bir Afganistan'ın hem halk hem de bölge için faydalı olacağını belirtti.

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Dar, "Aynı zamanda anlamlı bir ilerleme, Afgan yetkililerin, özellikle terör tehdidi gibi komşularının güvenlik endişelerini ele almasını gerektiriyor." dedi.

Güvenli çevre ekonomik ortaklıklar için gerekli

Bölgesel ekonomik ortaklıkların sürdürülebilirliği için güvenli ve istikrarlı bir çevrenin önemini vurgulayan Dar, şöyle devam etti:

"Çözülmemiş anlaşmazlıklar ve uluslararası yükümlülüklerin karşılanmaması bu güveni zedeleyebilir ve ekonomik süreci sekteye uğratabilir."

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Ticaret ve yatırım hedefleri

Dar, ticaret ve yatırımın kapsamının genişletilmesi, bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi ve ECO Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi gibi hedeflerinin bulunduğuna dikkati çekti. Ekonomik gelişme için bölgede istikrar olması gerektiğinin altını da çizdi.

Dar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa yönelik diplomatik çabalarının sürdüğünü kaydetti.