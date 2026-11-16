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Tayland'ın güneyindeki tatil adası Phuket'te çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Adanın batı kıyısındaki Patong Plajı yakınlarında, motosiklet kiralama dükkanı, restoran ve konutların yer aldığı binada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Yangının yerel saatle 03.15 sularında, 03.30'da, yani 3:30 ve 20.30 GMT'de (2030 GMT) başladığı belirtildi. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alması yaklaşık 2 saat sürdü. Yetkililer, kiralama dükkanında yaklaşık 100 motosikletin yanı sıra depolanmış akaryakıt, motor yağı, plastik malzemeler ve lastikler bulunduğunu aktardı. Bu yanıcı maddeler, yangının hızla yayılmasına ve yoğun zehirli duman oluşmasına yol açtı.

Patong bölgesinden bir polis yetkilisi, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için iki saat uğraştığını ve 11 kişiyi ölü bulduğunu söyledi. Hayatını kaybedenler arasında Tayland ve Myanmar uyruklu kişiler de bulunuyor.

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Yaralılar hastanede tedavi altında

Dumandan etkilenen ve kırılan camlar nedeniyle yaralanan 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların 15'i Tayland, 1'i Myanmar uyruklu. Polis, ölenler ya da yaralananlar arasında turist bulunmadığını bildirdi. Olayın kundaklama olmadığı da kaydedildi. Yangında 10'dan fazla kişinin etkilendiği belirtildi.

Kısa devre ihtimali üzerinde duruluyor

Phuket polisi, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. İlk bulgulara göre yangından kısa süre önce binanın yakınındaki bir elektrik trafosu patladı.

Phuket Valisi Chotenarin Kerdsom ise soruşturmanın ilk bulgularına dayanarak, fırtına sırasında dükkanın önündeki elektrik direğinde meydana gelen kısa devrenin yangına yol açmış olabileceğini aktardı.

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Tayland'ın bar ve gece kulüplerine ilişkin güvenlik düzenlemelerine yaklaşımı uzun süredir endişe konusu oluyor. Temmuzda Bangkok'ta kalabalık bir barda elektrik kısa devresi nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti. 2009 yılbaşı kutlamaları sırasında başkentteki Santika adlı gece kulübünde çıkan yangında ise 67 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.