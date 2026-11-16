Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın demiryolu altyapısı tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.
Gemi ve lokomotif vuruldu
Bakanlık, Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğünü belirttiği açıklamasında şu ifadeye yer verdi: "Çornomosk Limanı'na askeri yük taşıyan bir gemi ile 'Zaporijya' tren istasyonunda bir lokomotif vuruldu."
Saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığına da işaret edildi.
1336 İHA etkisiz hale getirildi
Gece boyunca Ukrayna'ya ait 1336 İHA, Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Bakanlık bu bilgiyi açıklamasında kaydetti.
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