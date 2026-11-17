Japonya, Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen 2 uçağın Fukuoka açıklarında hava sahasını ihlal etmesi üzerine savaş jetlerini havalandırdı.

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Japonya hükümeti, Rusya’ya ait olduğu değerlendirilen 2 uçağın Fukuoka eyaleti açıklarında ülke hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Gelişme üzerine Japon savaş jetleri havalandırıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) ise Rusya’ya ait birden fazla askeri uçağın ülkenin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne (ADIZ) girmesi nedeniyle savaş uçaklarının havalandırıldığını bildirdi.

Okinoshima Adası açıklarında ihlal

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihlal, Okinoshima Adası’nın kuzeybatısındaki sularda yerel saatle 04.07 ile 04.12 arasında gerçekleşti. İhlallerin yaklaşık üçer dakika sürdüğü aktarıldı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait savaş jetleri tedbir amacıyla acil olarak havalandırıldı ve uçaklara telsiz aracılığıyla uyarıda bulunuldu.

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İhlali gerçekleştiren uçaklar daha sonra Tsushima Boğazı’ndan geçti. Uçakların Okinawa eyaletine bağlı Yonaguni Adası ile Tayvan arasından Pasifik Okyanusu’na yöneldiği kaydedildi.

Tokyo, Moskova’ya protesto notası verdi

Tokyo yönetimi, diplomatik kanallar aracılığıyla Moskova’yı protesto ederek protesto notası verdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara, basın toplantısında olaya tepki gösterdi. Kihara, "Rus hava araçlarının ulusal hava sahamızı ihlal etmesi, yalnızca egemenliğimizin ciddi bir ihlali değil, aynı zamanda güvenliğimize yönelik bir tehdittir ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı’na göre Rus uçakları Japon hava sahasına bundan önce en son 23 Eylül 2024’te, Hokkaido Adası’nın kuzeyindeki Rebun Adası açıklarında girmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler son zamanlarda, Rusya’da görev yapan bir Japon gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ihtilafa konu olan Kuril Adaları’nı ziyaret etmesi gibi olaylar nedeniyle gerilmişti.

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Güney Kore ordusu da savaş uçaklarını kaldırdı

JCS’nin açıklamasında, Rus askeri uçaklarının günün erken saatlerinde ADIZ’e önceden bildirimde bulunmadan girdiği belirtildi. Uçaklar bölgeye girmeden önce tespit edildi. Güney Kore ordusu da muhtemel acil durumlara karşı tedbir amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

Rus askeri uçakları Güney Kore hava sahasını ihlal etmedi ve kısa bir süre sonra ADIZ’den ayrıldı.

ADIZ tek taraflı olarak ilan ediliyor

Hava sahası, bir devletin egemenliği altında bulunan ve kontrol etme yetkisine sahip olduğu hava bölgesi olarak biliniyor. Uluslararası hukukta egemenlik alanı olarak tanımlanmayan ADIZ ise ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor.

ADIZ, ülkelerin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hava sahasına yaklaşan hava araçlarını önceden tespit etmek, kimliklerini belirlemek ve takip etmek amacıyla oluşturuluyor. Bu bölgeler, egemen hava sahasının ötesinde uluslararası hava sahasına kadar uzanabiliyor.