ABD'de bir haftada üçüncü kriz: Bu kez bankacılık sistemi çöktü

ABD'de son günlerde yaşanan geniş çaplı teknik aksaklıklara bir yenisi eklendi. Microsoft'un hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) teknik arıza nedeniyle ülke genelindeki uçuşları durdurmasının ardından, bu kez Amerikan bankacılık sektöründe erişim sorunları yaşanmaya başladı. JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo gibi dev kurumların müşterileri hesaplarına erişemiyor.