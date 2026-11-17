İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin son verileri paylaştı. Ülkede işsizlik oranı temmuz-eylül döneminde yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
İşsizlik oranı iki dönemde de geriledi
İşsizlik oranı, önceki üç aylık döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 4,6'ya indi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla da 0,3 puan geriledi.
İstihdam oranı yüzde 75,4'e yükseldi
16-64 yaş grubunda istihdam oranı, önceki üç aylık döneme göre 0,3 puan artarak yüzde 75,4'e yükseldi. İş gücüne dahil olmayanların oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 20,8'e indi.
Değişimin nedeni ankete katılan gruplar
ONS, istihdam ve işsizlik oranlarındaki son değişimlerin kısmen ankete katılan grupların değişmesinden kaynaklandığını belirtti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.