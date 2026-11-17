BM Genel Sekreteri Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'de hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşasının 216 milyar dolar olarak tahmin edildiğini BM Güvenlik Konseyi'nde açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, “Orta Doğu’da durum” başlığı altında Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Cordone, Suriye'de hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşasının maliyetinin 216 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirterek, ülkenin ekonomik toparlanması ve yeniden imarı için uluslararası desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Ekonomik toparlanma için uluslararası destek çağrısı

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin 2. yılına yaklaşılırken siyasi geçiş, ekonomik toparlanma ve güvenlik alanlarında önemli adımlar atıldığını belirten Cordone, daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

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Cordone, “Hızlı ekonomik toparlanma, Suriye'nin geçiş sürecinin istikrarı için son derece önemlidir. Dünya Bankası, yalnızca hasar gören fiziksel varlıkların yeniden inşasının maliyetini 216 milyar dolar olarak tahmin ediyor.” dedi. Suriye'nin sürdürülebilir uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu da kaydetti.

Bu ihtiyaçların kamu finansmanı, kalkınma yardımları ve özel sektör yatırımlarını içerdiğini aktaran Cordone, yaptırımların hafifletilmesinin ve bölgesel ile uluslararası angajmanın artmasının ekonomik toparlanmayı hızlandırabileceğini söyledi.

Yeniden imarda kadınlara ve sivil topluma söz hakkı

Yeniden imar çalışmalarının yalnızca altyapı yatırımlarından ibaret olmadığına işaret eden Cordone'a göre kadınlar, sivil toplum kuruluşları ve etkilenen topluluklar yerel önceliklerin belirlenmesinde söz sahibi olmalı.

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İsrail'in askeri faaliyetleri sürüyor

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden askeri faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Cordone, bölgedeki geçici kontrol noktalarının, gözaltıların, topçu atışlarının, tarım ile su altyapısına verilen zararların siviller açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Cordone, İsrail'in 21 Ekim'de Dera'nın batısındaki Cemle köyünde düzenlediği saldırılarda engelli bir kişinin öldürülmesini kınadı. Golan Tepeleri'ndeki 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlal edilmesine son verilmesi ve Suriye'nin egemenliğine tam saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

Suriye'nin bölgesel çatışmaların içine çekilmemesi gerektiğini söyleyen Cordone, ülkenin geçiş sürecine, ekonomik toparlanmasına ve yeniden imarına odaklanmasının önemine dikkati çekti.

2,4 Milyon kişinin kış yardımlarına ihtiyacı var

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Mohamed Yahya da toplantıda konuştu. Aralık 2024'ten bu yana yaklaşık 4 milyon Suriyelinin gönüllü olarak evlerine döndüğünü, buna rağmen 730 binden fazla kişinin hala kamplarda yaşadığını söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yaklaşık 2,4 milyon kişinin ek insani yardıma ihtiyaç duyacağını belirten Yahya, kış müdahale planının yalnızca yüzde 40'ının finanse edilebildiğini ifade etti. Planın en fazla risk altındaki 970 binden fazla kişiye ulaşmayı hedeflediğini kaydeden Yahya, yaklaşık 200 bin yerinden edilmiş kişi ve geri dönenin soğuktan yeterince korunamayan hasarlı barınaklarda yaşadığını aktardı.

Yahya, “Son zamanlardaki şiddetli yağışlar ve ani seller durumu daha da kötüleştirdi. Yüzlerce barınak ve ev sular altında kaldı, birçok önemli köprü yıkıldı ve yaklaşık 5 bin dönüm ekin telef oldu.” diye konuştu.

Suriye'ye yönelik genel insani yardım çağrısının da yalnızca 3'te 1'inin finanse edildiğini söyleyen Yahya, uluslararası topluma insani yardımların finansmanını sürdürme çağrısı yaptı. Suriyeli sivillerin daha fazla istikrarsızlığı kaldıramayacağını da dile getirdi.