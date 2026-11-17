İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu.
İsrail'in “sahte bayrak” operasyonlarına atıfta bulunan Kalibaf, “Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı” dedi.
Kalibaf'tan ABD'lilere çağrı
Kalibaf, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, ABD'lileri İran ile savaşa karşı çıktıkları ve 'Önce İsrail' politikasına hayır dedikleri için utandırmak amacıyla ortaya konan şantaj kampanyasıdır.”
İran Meclis Başkanı, İsrail'in ABD halkını saf insanlar rolünde oyuna getirmek istediğini savundu. Kalibaf, “İsrail, ABD halkını saf insanlar rolünde oyuna getirmek istiyor, bu rolü reddedin” ifadelerini kullanarak Amerikan kamuoyuna bu rolü kabul etmeme çağrısında bulundu.
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