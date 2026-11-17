Oğlumu gözümün önünde öldürdüler

Gazze’de doktor sayısı 2 bin 83’ten bin 363’e geriledi. Hastanelerin hedef alınması ve sağlık çalışanlarının öldürülüp alıkonulması nedeniyle sağlık hizmetleri ağır koşullarda sürdürülüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, “İşgalciler hem doktorları etkisizleştirmek hem de sağlık sistemini tamamen durdurmak istiyor. Defalarca tehdit edildim. Oğlumu gözümün önünde öldürdüler. Bu şekilde Filistinlilerin sesini susturmak istiyorlar” dedi.