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Yerel basına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha kentine bağlı ed-Duyuk bölgesindeki Filistinli bedevi topluluğuna saldırı düzenledi. Eriha Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği aktarıldı. Yerel basında hayatını kaybeden kişinin 60 yaşındaki Fıdda Fuheydat adlı bir kadın olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıntı yok

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha bölgesinde "saldırı girişiminde" bulunulduğuna ilişkin ihbar alındığı ve olayın ayrıntılarının incelendiği belirtildi.

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İsrail askerlerinin olay yerine sevk edildiği, bölgede kontrol noktaları oluşturularak yolların kapatıldığı da açıklamada yer aldı. Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair bir ayrıntı verilmedi, olayda ölü ve yaralı bilgisi de paylaşılmadı.

Hamile Filistinli kadın hastaneye kaldırıldı

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Yasuf beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen hamile bir Filistinli kadın hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Selfit'teki ekiplerin gazdan etkilenen hamile kadına müdahale ettiği kaydedildi. Kadının tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildiği bildirildi.

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Ekim 2023'ten bu yana saldırılar arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre bu saldırılarda bugüne kadar 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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