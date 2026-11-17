Ağustos ayından beri çatışmaların yeniden yoğunlaştığı Yemen’de İran destekli Husi militanlar, geçici başkent Aden’e 60 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Aden’in kuzeyindeki Lahic vilayetinde iki ilçenin kontrolünü ele geçiren Husiler, Kızıldeniz kıyısında da geniş bir alanı hükümet güçlerinden geri aldı. Kızıldeniz kıyısındaki Zubab kentinden çekilen hükümet güçleri, Aden’i savunmak için bölgedeki birliklerini yeniden konuşlandırıyor. Dün, Husilerin düzenlediği füze saldırısında ise 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

HUSİLERDEN BÜYÜK İLERLEYİŞ

AFP'ye konuşan Yemen hükümetine bağlı dört askeri kaynak ve iki hükümet yetkilisi, Husilerin Lahic vilayetindeki El-Medaribe ve El-Arah bölgelerinde ilerleyerek Aden yönünde harekete geçtiğini bildirdi. Husilerin, Aden'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki El-Haraz askeri kampında konuşlandığı belirtildi. Hükümet güçlerinin Kızıldeniz kıyısındaki mevzilerinden çekilmesini fırsata çeviren Husiler, tahliye edilen bölgelerde kontrolü ele geçirdi. Husilere yakın askeri kaynaklar, birliklerin Zubab'dan Havar Amira yakınlarına kadar uzanan ve 150 kilometreyi aşan sahaya konuşlandığını doğruladı. Aden çevresinde kum torbalarıyla savunma hatları kuran ve tüneller kazan hükümet güçleri, Husilerin güneye ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

ANA YOL KESİLDİ

Husiler, son haftalarda Aden'e yönelik saldırılarını da artırdı. 15 Ekim'de başkanlık sarayını hedef alan ve dört kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından, pazar günü Lahic vilayetinde bir kontrol noktasına düzenlenen füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Stratejik öneme sahip El-Mukatira dağlık bölgesini ele geçiren Husiler, Aden ile haftalardır kuşatma altında tuttukları Taiz kentini birbirine bağlayan ana yolu da kontrol altına aldı. Yemen hükümeti, Taiz kuşatmasını kırmaya yönelik operasyonların sürdürüleceğini duyurdu. Husiler, 2015 yılında da Aden'i ele geçirmek için girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Son ilerleyiş, ülkenin güneyindeki güç dengelerini yeniden değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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600 ESİRİ SERBEST BIRAKTILAR

Çatışmalar sürerken Husiler, temmuz ayında yeniden başlayan çatışmalardan bu yana alıkoydukları Yemen hükümetine bağlı 600 askeri serbest bıraktı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), serbest bırakma işlemini doğruladı. Husiler, adımı insani girişim olarak nitelendirirken karşı tarafı esir takası konusunda karşılık vermemekle suçladı. Ancak sahada Aden'e doğru ilerleyişini sürdüren grubun bu hamlesi, Yemen'de askeri tırmanışın gölgesinde gerçekleşti.

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