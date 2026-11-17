İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılar, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Hastaneler hizmet dışı kalırken, sağlık çalışanları öldürülme, alıkonulma ve aileleri üzerinden tehdit edilme baskısıyla karşı karşıya. Gazze’de yaşananları Yeni Şafak’a anlatan Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Burş, doktor sayısının 2 bin 83’ten bin 363’e düştüğünü, hayatta kalanların yüzde 82’sinin ise üç hastanede görev yaptığını söyledi.

DEFALARCA TEHDİT EDİLDİM

Resmi kurumların sözcülerinin ve çalışanlarının aileleri üzerinden tehdit edildiğini belirten Doktor el-Burş, “İşgalci İsrail, çocuklarımı öldürerek beni baskı altına almak ve Filistinlilerin sesini susturmak istiyor. Defalarca tehdit edildim. Bizi özellikle ailelerimiz üzerinden tehdit ediyorlar. Oğlumu gözlerimin önünde öldürdüler. Sağlık çalışanları da kendileri ve aileleri üzerinden tehdit ediliyor. Doktor arkadaşım Hüsam Ebu Safiyye’nin başına gelenler, benim yaşadıklarım ve daha birçok sağlık çalışanının maruz kaldığı saldırılar, işgalcilerin farklı öldürme yöntemleri uyguladığını gösteriyor. İşgalciler hem doktorları etkisizleştirmek hem de sağlık sistemini tamamen durdurmak istiyor. Defalarca tehdit ediliyoruz, yakın arkadaşlarımız tutuklanıyor. Ailelerimiz gözlerimizin önünde öldürülüyor” ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının katledilmesinin yanında İsrail saldırılarının Gazze'deki sağlık altyapısını büyük ölçüde çökerttiğini belirten Münir el-Burş, “38 hastaneden 19'u tamamen hizmet dışı kaldı, 158 birinci basamak sağlık merkezinden 64'ü tamamen yıkıldı. Sağlık Bakanlığının yatak kapasitesi ise 2 bin 674'ten 1.205'e geriledi. Kuzey Gazze ve Refah'ta hiçbir hastane hizmet veremiyor” dedi.

TELAFİ EDİLEMEYECEK KAYIPLAR

Sağlık çalışanlarının da doğrudan hedef alındığını vurgulayan el-Burş, “Bin 723 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti, 362 sağlık çalışanı tutuklandı. Bunlardan 6'sı cezaevinde gördükleri işkence sonucu hayatını kaybetti. Hayatta kalan doktorların yüzde 82’sinin Nasır, Şifa ve Aksa Şehitler hastanelerinde görev yapıyor. Sağlık çalışanlarının kaybı yalnızca sayısal bir eksilme değil. Uzmanlıkların yok edilmesi ve sağlık alanındaki insan kaynağının işgalciler tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılması, bize telafi edilemeyecek kayıplar yaşatıyor” şeklinde konuştu.

Reklam Reklam

HASTANELER DEVRE DIŞI KALDI

Gazze'deki sağlık altyapısının enerji ve tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle de işlevsiz hale geldiğini belirten El-Burş, şu bilgileri verdi: "Toplam 116 jeneratörden yalnızca 44'ü yakıt sıkıntısı ve yedek parça eksikliği nedeniyle çalışabiliyor. 35 oksijen üretim istasyonundan sadece 12'si hizmet verirken Kuzey Gazze ve Refah'ta oksijen üretimi yapılamıyor. Tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 71'i kullanılamaz durumda bulunurken 411 cihazdan yalnızca 119'u çalışıyor, 9 MR cihazının tamamı hizmet dışı kalmış durumda. Sağlık krizinin özellikle kronik hastalar, hamile kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi de ağırlaşıyor. Doğum oranı yüzde 12,6 azalırken düşük doğum ağırlıklı bebeklerin oranı yüzde 9,9'a yükseldi. Kanser hastaları kemoterapi ve radyoterapi hizmetlerine tam olarak erişemezken diyaliz hastalarının sayısı 1.022'den 676'ya geriledi. Açık kalp ameliyatlarının tamamen durdu. Hastaneler hem yakıt hem de tıbbi malzeme eksikliğinden hizmet veremez duruma geldi.”

Reklam Reklam

Dünya

İsrail'den Gazze'de yeni provokasyon: Broşürlerin yanına kahve ve sigara da bıraktı

Dünya

Netanyahu'ya karşı ittifakta çatlak korkusu: Eisenkot'a tuzak uyarısı

Dünya

Çadırları su altında kalan Gazzelilerle canlı yayında dalga geçtiler