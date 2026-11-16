Netanyahu'ya karşı ittifakta çatlak korkusu: Eisenkot'a tuzak uyarısı

16/11/2026, Pazartesi21:14
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Hafıza'nın 138'inci bölümünde Ahıska sürgünü ele alınıyor: Karadeniz'i Türklerden temizleme projesi 16 Kasım 2026 21:01 PazartesiSON DAKİKA
Tutuklu Ömer Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdi16 Kasım 2026 20:54 PazartesiSON DAKİKA
Rum lider Hristodulidis'ten 19 maddelik hezeyan taslağı: 'Türkiye garantörlükten çıksın, Maraş iade edilsin'16 Kasım 2026 20:16 PazartesiSON DAKİKA
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye’ye geliyor16 Kasım 2026 19:44 PazartesiSON DAKİKA
GKRY'de 'Türk bayrağı' provokasyonu: Alçak eylemin faillerine devlet eliyle kolaylık sağladılar16 Kasım 2026 19:19 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Tutuklu Ömer Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdiRum lider Hristodulidis'ten 19 maddelik hezeyan taslağı: 'Türkiye garantörlükten çıksın, Maraş iade edilsin'Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye’ye geliyorGKRY'de 'Türk bayrağı' provokasyonu: Alçak eylemin faillerine devlet eliyle kolaylık sağladılarDosyalar ayrıldı: Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dokuz şüpheliye dava açıldı

Netanyahu'ya karşı ittifakta çatlak korkusu: Eisenkot'a tuzak uyarısı

20:40, 16/11/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'a, Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmaması konusunda uyarı...

İsrail'de muhalefet liderleri Avigdor Liberman ve Yair Golan, hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'u Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmaması konusunda uyardı. İki lider, Netanyahu'nun geçmişte verdiği sözleri tutmadığını savunarak yeni bir seçim çağrısında bulundu. Eisenkot ise İsrail'de Yahudileri, Arapları ve Dürzileri birleştiren, toplumsal ayrışmayı azaltacak politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

İsrail'de "Değişim Bloku"nu oluşturan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ile Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'u geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti "tuzağına düşmemesi" konusunda uyardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre Liberman, İsrail Meclisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eisenkot'un Netanyahu ile olası bir hükümet kurmasının kendisi için büyük bir tuzak olacağını savunan Liberman, Netanyahu dönemine son verilmesini ve ülkede yeni bir seçime gidilmesini istediklerini belirtti.

Golan'dan Eisenkot'a ret çağrısı

Demokratlar Partisi lideri Golan da Eisenkot'a, Başbakan Netanyahu'nun tekliflerini reddetme çağrısında bulundu. Netanyahu'ya yeniden güç emanet edenlerin İsrail'in geleceğini tehlikeye atacağını savunan Golan, eski Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın yaşadıklarından ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Golan, "Netanyahu verdiği sözleri tutmadı ve anlaşmaları çiğnedi, onunla iş yapma." ifadelerini kullandı. Eisenkot'a, Netanyahu'nun "tuzağına düşmemesi" çağrısı yaptı.

Eisenkot'tan Likud'a tepki

Yashar Partisi lideri Eisenkot ise mecliste, İsrail'in ilk Başbakanı David Ben-Gurion'u anma töreninde konuştu. Ülkenin Yahudiler, Araplar, Dürziler ve dindarlar olmak üzere herkesi birleştiren politikalara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Konuşması sırasında sözünü kesen Likud milletvekillerine tepki gösteren Eisenkot, Likud'u vatandaşları bölmeye çalışmakla suçladı. İsrail'in ayrıştırıcı değil, vatandaşlar arasında güven inşa edecek politikalara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Seçimlerden sonra koalisyon süreci

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde geçici hükümetin Başbakanı Netanyahu'nun bloğu, İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot için koalisyon hükümeti kurmaya yönelik 28 günlük süre başlamıştı. Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. Hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri, meclisteki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduruyor. Bu partiler, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip.

Netanyahu ise 14 Kasım'da, hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'a "ön koşulsuz" masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurması çağrısında bulunmuştu.


Dünya
İsrail'den Gazze'de yeni provokasyon: Broşürlerin yanına kahve ve sigara da bıraktı
Dünya
AB'nin Filistin temsilcisi Fiedler: İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı
Dünya
Katil İsrail ve ABD saldırıları sonrası İran'da NPT'den çekilme tartışması

Başlıklar :gadi eisenkotavigdor libermanyair golanbinyamin netanyahu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Netanyahu'ya karşı ittifakta çatlak korkusu: Eisenkot'a tuzak uyarısı
İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'a, Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmaması konusunda uyarı...
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet