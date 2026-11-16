Netanyahu'ya karşı ittifakta çatlak korkusu: Eisenkot'a tuzak uyarısı

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İsrail'de "Değişim Bloku"nu oluşturan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ile Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'u geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti "tuzağına düşmemesi" konusunda uyardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre Liberman, İsrail Meclisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eisenkot'un Netanyahu ile olası bir hükümet kurmasının kendisi için büyük bir tuzak olacağını savunan Liberman, Netanyahu dönemine son verilmesini ve ülkede yeni bir seçime gidilmesini istediklerini belirtti.

Golan'dan Eisenkot'a ret çağrısı

Demokratlar Partisi lideri Golan da Eisenkot'a, Başbakan Netanyahu'nun tekliflerini reddetme çağrısında bulundu. Netanyahu'ya yeniden güç emanet edenlerin İsrail'in geleceğini tehlikeye atacağını savunan Golan, eski Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın yaşadıklarından ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

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Golan, "Netanyahu verdiği sözleri tutmadı ve anlaşmaları çiğnedi, onunla iş yapma." ifadelerini kullandı. Eisenkot'a, Netanyahu'nun "tuzağına düşmemesi" çağrısı yaptı.

Eisenkot'tan Likud'a tepki

Yashar Partisi lideri Eisenkot ise mecliste, İsrail'in ilk Başbakanı David Ben-Gurion'u anma töreninde konuştu. Ülkenin Yahudiler, Araplar, Dürziler ve dindarlar olmak üzere herkesi birleştiren politikalara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Konuşması sırasında sözünü kesen Likud milletvekillerine tepki gösteren Eisenkot, Likud'u vatandaşları bölmeye çalışmakla suçladı. İsrail'in ayrıştırıcı değil, vatandaşlar arasında güven inşa edecek politikalara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Seçimlerden sonra koalisyon süreci

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde geçici hükümetin Başbakanı Netanyahu'nun bloğu, İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot için koalisyon hükümeti kurmaya yönelik 28 günlük süre başlamıştı. Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. Hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri, meclisteki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduruyor. Bu partiler, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip.

Netanyahu ise 14 Kasım'da, hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'a "ön koşulsuz" masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurması çağrısında bulunmuştu.

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